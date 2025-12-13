Morte de empresário em grave acidente na GO-070 gera comoção: “você foi e é um exemplo”
Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, também era filho de um coronel da reserva da PMGO
A morte do empresário Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (12), na GO-070, região de Goianira, gerou grande comoção nas redes sociais, onde muitos lamentaram a perda trágica.
O Portal 6 apurou que a vítima seguia pela rodovia sentido Goiânia – Inhumas, quando teria perdido o controle do carro, saído da pista e capotando em seguida.
Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local prestar socorro à vítima, mas ele já se encontrava sem vida. O corpo ficou preso às ferragens do veículo.
Nas redes sociais, a Prefeitura da Cidade de Goiás publicou uma nota de pesar. “Manifestamos aos familiares e amigos(as) nossos sentimentos neste momento de dor”, destacou o comunicado.
Nos comentários, diversos conhecidos de Lucas, também utilizaram o espaço para salientar as qualidades do empreendedor, que havia acabado de inaugurar uma academia no município.
“Descanse em paz guerreiro, você foi e é um exemplo de pai e filho excelente. Sempre ficará na nossa memória”, postou um.
“Mais uma perda irreparável para nossa cidade”, lamentou outra usuária. Por fim, um internauta destacou: “Você era uma inspiração. Meus sentimentos”.
