Morte de empresário em grave acidente na GO-070 gera comoção: “você foi e é um exemplo”

Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, também era filho de um coronel da reserva da PMGO

Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira morreu na hora. (Foto: Reprodução)

A morte do empresário Lucas Donizzeti Feliciano Pires Ferreira, de 38 anos, em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (12), na GO-070, região de Goianira, gerou grande comoção nas redes sociais, onde muitos lamentaram a perda trágica.

O Portal 6 apurou que a vítima seguia pela rodovia sentido Goiânia – Inhumas, quando teria perdido o controle do carro, saído da pista e capotando em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local prestar socorro à vítima, mas ele já se encontrava sem vida. O corpo ficou preso às ferragens do veículo.

Veículo em que o empresário estava ficou bastante danificado. (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, a Prefeitura da Cidade de Goiás publicou uma nota de pesar. “Manifestamos aos familiares e amigos(as) nossos sentimentos neste momento de dor”, destacou o comunicado.

Nos comentários, diversos conhecidos de Lucas, também utilizaram o espaço para salientar as qualidades do empreendedor, que havia acabado de inaugurar uma academia no município.

“Descanse em paz guerreiro, você foi e é um exemplo de pai e filho excelente. Sempre ficará na nossa memória”, postou um.

“Mais uma perda irreparável para nossa cidade”, lamentou outra usuária. Por fim, um internauta destacou: “Você era uma inspiração. Meus sentimentos”.

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

