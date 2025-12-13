Professor de veterinária da PUC se emociona após alunos “darem aula” de como escolher presentes

Turma pensou em itens cheios de significado e história para homenagear docente ao final do semestre

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2025

Professor se emocionou com presentes dos alunos. (Foto: @gabrielpfrimer)

Despedidas não são fáceis e costumam deixar um aperto no coração. Para o professor do curso de medicina veterinária da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás, Gabriel de Abreu Pfrimer, não foi diferente. Em um vídeo emocionante compartilhado nas redes sociais, ele mostrou os presentes recebidos da turma de anatomia, ao fim do último semestre acadêmico de 2025, carregados de significado.

Nas imagens, ele aparece com uma mesa lotada de doces e lembrancinhas, mas para o docente, muito mais importante do que o valor financeiro dos itens, foi o carinho e cuidado dos alunos, em procurar coisas que fossem, de fato, especiais e com histórias por trás.

Famoso “tio coruja”, uma das discentes preparou uma cesta personalizada com uma foto do professor e da pequena Cecília, além de uma almofada de gatinho também pensada na pequena.

Com bom humor, ele também mostrou o próximo item, com uma história curiosa por trás: uma garrafa com um desenho bem particular de um cachorro.

“Esse Frankenstein foi eu quem desenhei. Isso daqui foi durante uma aula que eu tava tentando explicar sobre os ligamentos do coração em um cão, aí eu tentei desenhar um cachorro, mas saiu isso aqui. Aí a aluna falou que ia tirar uma foto para fazer uma figurinha e um dia usar isso contra mim”, disse.

Para além, ele mostrou a grande quantidade de chocolate que recebeu, o suficiente para “abrir uma Cacau Show”, nas palavras do docente.

Ao Portal 6, o docente revelou que já leciona na PUC há seis anos e que as escolhas tão particulares e específicas dos itens valem mais do que qualquer cifra.

“Emociona muito, não apenas o dinheiro que foi gasto, mas o tempo de pensar em um presente tão particular, com história. Aproveitando, queria agradecer pelo semestre, que foi fantástico, o professor só consegue o nível de excelência quando a turma é excelente. E essa definitivamente foi”, disse, ao fim.

