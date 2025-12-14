A fruta que protege o coração e ajuda a prevenir infarto é ignorada, mas muito saborosa

Ele contém antioxidantes potentes que combatem radicais livres e reduzem inflamações

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Cleide Lifestyle)

Prevenir infarto é uma necessidade urgente, especialmente quando observamos um dado alarmante: estima-se que, no Brasil, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que, a cada 5 a 7 episódios, uma vida seja perdida.

Diante desse cenário, buscar alternativas simples e naturais para fortalecer o coração se torna ainda mais importante.

E, embora muita gente não saiba, existe uma fruta tropical saborosa e pouco lembrada que pode ajudar bastante nesse caminho.

A fruta poderosa que muitos desconhecem

O jambo é uma fruta tropical cheia de propriedades que beneficiam diretamente a saúde cardiovascular.

Ele contém antioxidantes potentes, como flavonoides e antocianinas, que combatem radicais livres e reduzem inflamações.

Esse efeito protetor nos vasos sanguíneos ajuda a diminuir o risco de doenças cardíacas e contribui para prevenir infarto.

Apesar disso, o jambo ainda passa despercebido por grande parte da população.

Como o jambo protege o coração

Os compostos antioxidantes presentes no jambo reduzem o estresse oxidativo e mantêm as artérias mais saudáveis.

A fruta também oferece fibras solúveis que ajudam no controle do colesterol e da glicemia — dois fatores diretamente ligados ao risco de infarto.

Incorporar o jambo à alimentação é uma forma simples e eficaz de reforçar a saúde cardiovascular e prevenir infarto de maneira natural.

Potássio: um mineral essencial

O jambo também se destaca pela boa quantidade de potássio, mineral importante para o equilíbrio da pressão arterial.

Como a pressão alta é um dos principais fatores de risco para problemas cardíacos, consumir alimentos ricos em potássio ajuda a proteger o organismo.

Por isso, incluir o jambo na dieta semanal pode ter impacto direto na redução do risco de infarto.

Como incluir o jambo na alimentação

O consumo dessa fruta é simples e versátil. Pode ser ingerida fresca, usada em saladas, sucos, sobremesas ou até em combinações com pratos leves.

Seu sabor suave facilita o consumo frequente, o que ajuda na rotina de quem busca prevenir infarto sem precisar recorrer a grandes mudanças.

Por que vale a pena apostar nessa fruta

Ignorado por muitos, o jambo reúne uma série de benefícios importantes para a saúde do coração.

Ele é nutritivo, saboroso e se encaixa facilmente no dia a dia. Em um país onde o número de infartos ainda é tão alto, incluir alimentos naturais que ajudam a reduzir riscos faz diferença.

E, entre eles, o jambo surge como uma alternativa eficiente, simples e deliciosa para quem quer cuidar da saúde e prevenir infarto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!