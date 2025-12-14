Goiânia recebe primeiro reality brasileiro dedicado à culinária japonesa comandado por Yudi Tamashiro

Participantes enfrentarão etapas que exigem domínio técnico e familiaridade

Goiânia recebe reality dedicado à culinária japonesa comandado por Yudi Tamashiro
Goiânia será palco do primeiro reality brasileiro dedicado exclusivamente à culinária japonesa, o Izu Master Roll.

A produção será comandada por Yudi Tamashiro, apresentador e cantor brasileiro que ficou conhecido por apresentar o programa Bom Dia e Companhia, do SBT.

Conforme divulgado, a expectativa é que o artista dialogue diretamente com a relação que mantém com a cultura japonesa e com a trajetória na mídia.

A iniciativa é realizada pelo restaurante Izu Japanese Food e contará com a participação de competidores de diferentes estados em uma disputa realizada em Goiânia, envolvendo provas estruturadas em técnicas tradicionais, criação autoral e desafios de precisão.

Durante toda a competição, os participantes enfrentarão etapas que exigem domínio técnico e familiaridade com a tradição japonesa.

Entre os desafios estão cortes de precisão, preparo de pratos clássicos, criação de receitas autorais e provas de resistência sob pressão.

