Goiânia recebe primeiro reality brasileiro dedicado à culinária japonesa comandado por Yudi Tamashiro
Participantes enfrentarão etapas que exigem domínio técnico e familiaridade
Goiânia será palco do primeiro reality brasileiro dedicado exclusivamente à culinária japonesa, o Izu Master Roll.
A produção será comandada por Yudi Tamashiro, apresentador e cantor brasileiro que ficou conhecido por apresentar o programa Bom Dia e Companhia, do SBT.
Conforme divulgado, a expectativa é que o artista dialogue diretamente com a relação que mantém com a cultura japonesa e com a trajetória na mídia.
A iniciativa é realizada pelo restaurante Izu Japanese Food e contará com a participação de competidores de diferentes estados em uma disputa realizada em Goiânia, envolvendo provas estruturadas em técnicas tradicionais, criação autoral e desafios de precisão.
Durante toda a competição, os participantes enfrentarão etapas que exigem domínio técnico e familiaridade com a tradição japonesa.
Entre os desafios estão cortes de precisão, preparo de pratos clássicos, criação de receitas autorais e provas de resistência sob pressão.
