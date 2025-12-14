Os signos que estão com sorte e mais têm chance de ganhar na Mega da Virada

Astrologia aponta que alguns signos entram no novo ano com os astros alinhados para sorte, dinheiro e ganhos inesperados no maior sorteio do Brasil

Isabella Valverde - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Mega da Virada é, sem dúvida, o sorteio mais aguardado do ano no Brasil. Com prêmios que costumam ultrapassar a casa das centenas de milhões de reais, muitos apostadores recorrem não só aos números da sorte, mas também à astrologia para aumentar as esperanças.

De acordo com astrólogos, alguns signos entram no novo ciclo sob influências extremamente positivas, especialmente ligadas à sorte, prosperidade e ganhos inesperados.

A seguir, confira quais signos estão com o “mapa astral favorecido” e podem ter mais chances de comemorar uma bolada na Mega da Virada.

Sagitário: sorte em dobro

Regido por Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, Sagitário costuma se destacar quando o assunto é dinheiro inesperado. Neste fim de ano, o signo recebe aspectos positivos que favorecem apostas, jogos e decisões arriscadas.

Para os sagitarianos, o conselho é confiar na intuição — ela pode apontar os números certos.

Leão: brilho e prosperidade

Leão entra no novo ano com forte energia de reconhecimento e ganhos financeiros. Os astros indicam oportunidades inesperadas, principalmente vindas de apostas ou sorteios.

Quem é do signo pode se sentir mais confiante ao escolher os números — e essa autoconfiança pode ser decisiva.

Touro: estabilidade que vira prêmio

Conhecido por buscar segurança financeira, Touro pode ser surpreendido positivamente. A combinação de disciplina com boas vibrações astrais coloca o signo entre os mais favorecidos para ganhos grandes.

Jogar com números fixos ou datas importantes pode ser uma boa estratégia.

Peixes: intuição afiada

Piscianos estão com a sensibilidade e a intuição em alta. Esse é o tipo de energia que muitos acreditam ser essencial para jogos de sorte.

Sonhos, pressentimentos e números “que vêm do nada” podem ser sinais importantes para quem é de Peixes apostar na Mega da Virada.

Áries: ousadia recompensada

Arianos tendem a agir por impulso, e dessa vez isso pode jogar a favor. A coragem para apostar e testar combinações diferentes pode render frutos.

O céu indica chances de ganhos rápidos, principalmente para quem não tem medo de arriscar.

