Nordestino criador da marca de café mais valiosa do país começou vendendo de porta em porta

Café é mais do que uma bebida para milhões de brasileiros, e a história por trás da marca mais valiosa do país mostra como esse produto também pode transformar vidas.

Quando falamos em café, falamos de trabalho duro, persistência e visão de futuro.

E poucos exemplos representam isso tão bem quanto a trajetória de um nordestino que saiu do sertão potiguar vendendo de porta em porta e construiu um império que hoje fatura bilhões.

Essa é uma história real, inspiradora e cheia de reviravoltas.

Os primeiros passos em um cenário de poucas oportunidades

A história começa em São Miguel, no interior do Rio Grande do Norte.

Foi ali que João Alves de Lima iniciou sua jornada com o café, vendendo grãos verdes de forma simples e direta.

Com apenas duas sacas carregadas no lombo de uma mula, ele batia de porta em porta oferecendo o produto.

Em um sertão marcado por poucas oportunidades, cada venda representava não apenas renda, mas esperança de crescimento.

O investimento que mudou o rumo do negócio

Com muito esforço e economia, João Alves conseguiu juntar dinheiro suficiente para dar um passo decisivo.

Em 1961, comprou um pequeno moinho e passou a torrar e moer o próprio café. Esse detalhe fez toda a diferença.

A partir daí, ele deixou de ser apenas um vendedor e passou a controlar melhor a qualidade do produto, conquistando a confiança dos clientes e ampliando sua presença na região.

Crescimento gradual e reconhecimento regional

Ao longo dos anos 1970, o café produzido por João Alves começou a ganhar aceitação.

A demanda cresceu, a produção foi ampliada e o negócio se consolidou no Rio Grande do Norte.

Mesmo com o sucesso, a operação permaneceu concentrada no estado, fortalecendo a marca no Nordeste e criando uma base sólida antes de voos mais altos.

Expansão e estrutura industrial

Em 1988, veio um novo avanço importante: a abertura da primeira filial de distribuição em Mossoró, também no Rio Grande do Norte.

Pouco depois, em 1990, foi inaugurada uma fábrica em Eusébio, no Ceará. Essa expansão marcou a entrada definitiva da empresa em uma nova fase.

No final dos anos 1990, a marca já faturava cerca de R$ 127 milhões, mostrando que o café nordestino tinha força nacional.

A virada estratégica que mudou tudo

O grande salto aconteceu em 2005, com a criação de uma joint venture entre a marca Santa Clara e o grupo internacional Strauss.

A parceria, dividida igualmente, uniu tradição, escala e visão global.

Ainda naquele ano, a nova empresa se tornou a segunda maior torrefadora do Brasil, com produção anual de cerca de 70 mil toneladas e aproximadamente 10% de participação no mercado.

Diversificação e liderança absoluta

A partir dessa virada, o portfólio de café se expandiu rapidamente.

Entraram em cena cápsulas, cafés solúveis, máquinas multibebidas e diversos outros produtos.

Essa diversificação consolidou a marca como referência em inovação e qualidade.

Atualmente, ela é considerada a marca de café mais valiosa do Brasil, com faturamento que ultrapassa os R$ 10 bilhões por ano.

Um exemplo que inspira

A trajetória de João Alves de Lima mostra que o café pode ser muito mais do que um produto do cotidiano.

Ele pode ser o ponto de partida para uma grande transformação.

Do sertão nordestino aos maiores mercados do país, essa história prova que visão, persistência e trabalho consistente podem levar muito longe.

