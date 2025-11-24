Em investimento bilionário, empresa norte-americana compra uma das principais marcas de café brasileira

Transação, fechada em agosto, movimentou US$ 18,4 bilhões e marca um dos maiores negócios recentes no mercado global de café

Pedro Ribeiro - 24 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Keurig Dr Pepper, gigante americana do setor de bebidas, confirmou a compra da empresa holandesa JDE Peet’s — responsável por marcas populares como Pilão, L’OR e Café do Ponto no Brasil.

A transação, fechada em agosto, movimentou US$ 18,4 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 100 bilhões, e marca um dos maiores negócios recentes no mercado global de café.

Com a aquisição, a multinacional norte-americana amplia sua presença no setor e se posiciona para competir diretamente com a Nestlé, líder histórica no segmento.

Expansão internacional e impacto no mercado brasileiro

A operação fortalece a atuação da Keurig Dr Pepper na América Latina, sobretudo por meio de marcas já consolidadas entre os consumidores brasileiros. A expectativa é de que o grupo invista em tecnologias, logística e novas estratégias de distribuição, elevando a competitividade das marcas que passam a integrar o portfólio.

Apesar da mudança no controle acionário, não há previsão de alterações imediatas nos produtos comercializados no Brasil. Marcas como Pilão e L’OR seguem com produção e características preservadas, o que traz segurança ao público fiel.

Reestruturação estratégica da JDE Peet’s

Como parte do processo de reorganização, a JDE Peet’s será separada em duas empresas independentes:

Global Coffee Co., focada exclusivamente no mercado mundial de café;

Beverage Co., dedicada às bebidas refrescantes.

A estratégia busca otimizar operações e permitir que cada divisão explore melhor seu segmento, ampliando o alcance em mercados-chave e ajustando ações de marketing, produção e distribuição.

Disputa acirrada no mercado global de café

Com a compra, a Keurig Dr Pepper dá um passo importante para fortalecer sua posição entre as grandes do setor. A empresa amplia sua presença em um mercado que cresce ano após ano e passa a administrar marcas que já possuem forte reputação internacional.

A movimentação promete aquecer ainda mais a concorrência com a Nestlé, que domina o setor com marcas como Nescafé e Nespresso.

A aquisição sinaliza uma nova fase para a indústria do café, com impacto direto em consumidores e mercados do mundo inteiro — inclusive no Brasil, onde algumas das marcas mais tradicionais agora terão uma nova gigante por trás de sua operação.

