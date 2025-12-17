Cidade brasileira é eleita uma das mais bonitas de todo o mundo

Um destino famoso esconde motivos que vão muito além das paisagens conhecidas

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Tomaz SIlva / Agência Brasil)

O Rio de Janeiro voltou a ganhar destaque internacional ao ser incluído na lista das 25 cidades mais bonitas do planeta, divulgada pela revista americana Travel + Leisure, uma das publicações mais influentes do mundo quando o assunto é turismo e estilo de vida.

O ranking avalia critérios como beleza natural, arquitetura, identidade cultural e a integração entre a cidade e o ambiente ao seu redor, quesitos nos quais a capital fluminense se sobressaiu entre destinos consagrados.

A escolha reflete um conjunto difícil de ser reproduzido em outras partes do mundo. O Rio combina praias mundialmente famosas, como Copacabana e Ipanema, com montanhas cobertas pela Mata Atlântica que avançam até áreas urbanas.

Cartões-postais como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar ajudam a construir uma paisagem reconhecida globalmente, onde natureza e cidade coexistem de forma intensa e visualmente impactante.

Segundo a publicação, o diferencial carioca não está apenas no cenário. A vida cultural vibrante foi um dos pontos decisivos para a inclusão no ranking.

Música, dança, arte urbana e manifestações populares fazem parte do cotidiano da cidade, com destaque para o Carnaval, considerado o maior espetáculo popular do mundo. Museus renovados, centros culturais e uma cena gastronômica diversa também contribuem para a experiência de quem visita o Rio.

Nos últimos anos, a cidade tem investido na requalificação de áreas turísticas, ampliação de trilhas urbanas, fortalecimento do turismo sustentável e valorização de espaços históricos, como a região portuária.

Esses fatores ajudaram a reforçar sua imagem internacional e atrair novos perfis de visitantes. Seja pela paisagem, pela cultura ou pela energia única, o Rio de Janeiro segue confirmando, agora com reconhecimento oficial, seu lugar entre as cidades mais bonitas do mundo.

A lista da Travel + Leisure reúne destinos de diferentes continentes e, além do Rio de Janeiro, o ranking também incluiu cidades como:

– Paris (França);

– Barcelona (Espanha);

– Sydney (Austrália);

– Tbilisi (Geórgia);

– Hôi An (Vietnã);

– Taipei (Taiwan).

