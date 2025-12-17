Gigante do Daia abre vagas para todas as áreas; veja como mandar currículo

Oportunidades para a gigante contemplam possuidores de ensino fundamental, médio e superior, incompleto e completo

Paulo Roberto Belém - 17 de dezembro de 2025

Laboratório Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Teuto)

Uma das gigantes farmacêuticas instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o Laboratório Teuto está com vagas de emprego para acesso imediato em várias posições na empresa, líderes do mercado brasileiro em produção de medicamentos.

As oportunidades contemplam possuidores de ensino fundamental, médio e superior, incompleto e completo, com destaque para a área de fabricação.

Segundo o Teuto, para quem tem a formação escolar básica, a oferta é para a função de jardineiro e Auxiliar de Serviços Gerais, sendo essa última de caráter temporário.

Se os interessados tiverem ensino médio, é possível se candidatar para os cargos de Operador de Máquinas I e II, Operador de Empilhadeira – Logística, Auxiliar de Logística.

Para as vagas de Operador de Máquinas, a empresa busca candidatos com experiência na função e disponibilidade para trabalhar no regime 12×36, nos turnos diurno e noturno. Para homens, é necessário apresentar reservista.

Agora, na condição de estar cursando ensino superior, as chances são para Assistente de Portfólio e pedem que os interessados sejam formados ou estejam cursando Administração, Gestão de Projetos, Engenharia de Produção ou Farmácia).

A de Assistente Fiscal impõe que os interessados cursem ou tenham concluído Ciências Contábeis e para Assistente de Vendas é preciso cursar ou ter concluído Administração, Finanças, Ciências Contábeis ou áreas afins).

Quem possuir curso superior completo, os acessos são para áreas específicas. No caso da de Consultor Especialista de Demanda – Hospitalar, é cobrado formação em Administração ou áreas afins, com conhecimento em análise de dados, vendas e processos hospitalares). A atuação será nas bases do Rio de Janeiro (cobrindo ES) e de Recife (cobrindo PE, PB e RN).

Se for para Analista de Otimização de Processos Pleno, é pedido graduação em Engenharia ou Administração).

Os que pretendem acessar a vaga de Analista de Garantia da Qualidade Júnior devem ter curso superior completo em Farmácia, Química, Engenharia de Produção ou Análise de Dados).

Por último, para Analista de Produção Sênior, os interessados devem estar formados em Farmácia, Engenharia de Produção, Administração ou áreas correlatas.

O Teuto não deu prazo final para se inscrever, mas detalhou que a forma de se candidatar é pelo e-mail selecao@teuto.com.br, canal em que os interessados devem encaminhar os currículos.

Todas as vagas, com os requisitos detalhados e o formulário oficial de inscrição, podem ser visualizadas nas redes sociais da empresa e no site oficial, clicando aqui.

