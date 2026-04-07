Construção do Hemocentro Regional de Anápolis avança e ganha data para início

Expectativa do governador Daniel Vilela é que unidade seja a maior de Goiás e se torne um modelo nacional

Natália Sezil - 07 de abril de 2026

Projeto da fachada do Hemocentro Regional de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou que começam na próxima quinta-feira (09) as construções para o Hemocentro Regional de Anápolis, que será localizado no bairro Cidade Jardim.

Os avanços acontecem quase um ano depois da oficialização da unidade, ocorrida em maio de 2025 com a presença de Daniel Vilela (MDB), então governador em exercício.

Daniel compartilhou, à época, que a expectativa é de que a unidade em Anápolis seja “o maior e melhor hemocentro de Goiás”. Disse, também, que se tornaria um modelo nacional.

Além de centro de coleta e armazenamento de sangue, o novo hemocentro será voltado a atendimentos especializados. O objetivo é contribuir para a redução de filas e para o fortalecimento da rede de saúde na região. A mesma estrutura deve atender toda a região de Pireneus.

A área escolhida para a construção, segundo Márcio, costumava ser usada por “usuários de drogas e criminosos”. O espaço ainda contava com uma obra abandonada, agora demolida.

“Depois de um passado recente difícil na saúde pública, Anápolis está retomando o protagonismo. E isso significa cuidar melhor das pessoas, fortalecer a rede pública e dar resposta onde antes faltava estrutura”, escreveu o prefeito pelas redes sociais.

Mais uma opção para a cidade

O Hemocentro Regional de Anápolis, realizado em parceria com o Governo de Goiás, soma às opções já existentes no município. Atualmente, quem precisa ou quer doar sangue na cidade costuma procurar o Instituto Onco-Hematológico (IOHA).

Também há uma agência transfusional no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) – mas essa estrutura, geralmente, é apenas um setor hospitalar ou ambulatorial.

Além do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz (Hemogo), situado em Goiânia, contam com unidades regionais as cidades de Catalão, Ceres, Rio Verde e Jataí.

Enquanto isso, Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis têm unidades de coleta e transfusão.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)