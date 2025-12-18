Heineken promete cerveja grátis para quem mandar áudio longo no WhatsApp

Marca aposta no humor e no cansaço dos áudios intermináveis para incentivar encontros fora das telas

Isabella Valverde - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Quem nunca suspirou ao ver aquele áudio “encaminhado” que parece não ter fim no WhatsApp? Foi justamente esse hábito — muitas vezes criticado — que a Heineken decidiu transformar em recompensa.

Em uma nova ação publicitária, a marca criou um robô no aplicativo de mensagens que troca áudios longos por cerveja grátis.

A mecânica é simples: basta encaminhar para o bot um áudio com mais de três minutos, desde que ele traga a identificação de mensagem encaminhada, ou seja, já tenha sido enviado anteriormente em outra conversa. Em troca, o participante recebe um voucher para uma Heineken long neck gratuita.

A retirada pode ser feita em bares selecionados de São Paulo e do Rio de Janeiro, sem a exigência de consumo adicional no local, ou por meio de um voucher no iFood com valor equivalente à bebida. A promoção é limitada a uma cerveja por CPF.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte da campanha “Podia ser uma Heineken” e carrega uma mensagem que vai além da ação promocional. “Acreditamos que as melhores conversas acontecem fora das telas. A ação reforça esse convite para que as pessoas se desconectem do digital e se reconectem entre si”, explica o gerente de marketing da marca, Williane Vieira.

Um detalhe importante é o prazo curto para o uso do benefício. Os vouchers gerados têm validade de apenas um dia, o que faz com que a recomendação seja encaminhar o áudio no momento em que a pessoa já esteja planejando consumir a bebida. A campanha fica disponível até o dia 22 de dezembro.

Para participar, o interessado deve acessar o link disponibilizado pela marca, iniciar a conversa com o robô no WhatsApp e seguir as instruções para o envio do áudio.

Bares participantes

São Paulo

O Pasquim (Vila Madalena)

O Pasquim (Mercadão)

O Pasquim (Zona Norte)

Martin Bar (Tatuapé)

Beleléu (Barra Funda)

Cazeco (Pompéia)

Chimichurri Parrilla (Perdizes)

Caju Bar (Vila Mariana)

Fortunato (Vila Mariana)

Bira Bar (Mirandópolis)

Rio de Janeiro

Small Riders (Recreio dos Bandeirantes)

Blue Note Rio (Copacabana)

Bar Satay (Botafogo)

Fatchia (Glória)

Pato com Laranja (Barra da Tijuca)

