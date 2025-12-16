WhatsApp lança nova função que promete facilitar a vida de quem está em vários grupos

Funcionalidade surge como resposta a uma demanda antiga dos usuários, que frequentemente enfrentam dificuldades para reconhecer quem é quem

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O WhatsApp começou a disponibilizar uma nova função que promete tornar as conversas em grupo mais organizadas e funcionais. A novidade permite que usuários adicionem etiquetas ao nome exibido nos grupos, facilitando a identificação de participantes, especialmente em conversas com muitas pessoas ou com objetivos específicos, como trabalho, estudos e eventos.

A funcionalidade surge como resposta a uma demanda antiga dos usuários, que frequentemente enfrentam dificuldades para reconhecer quem é quem em grupos grandes. Com as etiquetas, é possível indicar funções, cargos ou relações, como “administrador”, “professor”, “cliente”, “família” ou qualquer outra identificação relevante.

O recurso não altera o nome original do contato na agenda do celular. As etiquetas aparecem apenas dentro do grupo, ajudando a contextualizar a participação de cada pessoa sem comprometer a privacidade fora daquela conversa.

Como colocar etiquetas no nome em grupos do WhatsApp

Para utilizar a nova função, o processo é simples e rápido. Dentro do grupo, basta tocar no nome, acessar o perfil e selecionar a opção de adicionar uma etiqueta ou descrição. Em seguida, é possível personalizar o texto conforme a necessidade do grupo.

Vale destacar que, em alguns casos, apenas administradores têm permissão para editar etiquetas, dependendo das configurações do grupo. A função está sendo liberada de forma gradual, portanto, pode ainda não aparecer para todos os usuários.

A novidade é especialmente útil em grupos corporativos, escolares, condomínios e eventos temporários, onde os participantes nem sempre se conhecem. Além de melhorar a organização, o recurso reduz ruídos na comunicação e torna as interações mais objetivas.

O WhatsApp não informou uma data exata para a liberação global da função, mas confirmou que o recurso faz parte de uma série de melhorias focadas em organização e experiência do usuário.

