Pai do bispo Dom Waldemar, José Antônio Dalbello morre aos 89 anos em Anápolis

Familiar era conhecido na comunidade e deixa legado de fé e convivência na cidade

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

José Antônio Dalbello, pai do bispo Dom Waldemar, morreu aos 89 anos em Anápolis; comunidade religiosa manifestou pesar. (Imagem: Reprodução/ Foto: Rosivaldo Moreira)

José Antônio Dalbello, pai do bispo Dom Waldemar Passini, morreu aos 89 anos, em Anápolis. A confirmação do falecimento, divulgada nesta sexta-feira (24), gerou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa.

De acordo com a Diocese de Anápolis, ele estava internado após apresentar complicações de saúde.

Nos últimos dias, fiéis se mobilizaram em orações pela recuperação, após o próprio Dom Waldemar compartilhar, durante celebração na Catedral Senhor Bom Jesus da Lapa, relatos sobre as visitas ao pai no hospital.

Comunidade se mobilizou em orações

Reconhecido pelo convívio próximo com a família e pela presença na comunidade, José Antônio deixa um legado marcado por valores familiares e pela ligação com a fé, especialmente em Anápolis, onde construiu sua trajetória ao longo dos anos.

Em nota oficial, a Diocese manifestou pesar pela morte e prestou solidariedade ao bispo e aos familiares.

“Neste momento de dor, nosso clero e toda a diocese se unem em solidariedade a Dom Waldemar, seus irmãos, netos e demais familiares. Que Deus os conforte e fortaleça com sua graça”, diz um trecho.

O comunicado também reforça a mensagem de fé ao afirmar que “a alma de José Antônio é confiada à misericórdia divina, na certeza de que será acolhida na paz eterna”, em referência à esperança cristã diante da perda.

Segundo a Diocese, as informações sobre o velório e o sepultamento devem ser divulgadas posteriormente.

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