Rio Vermelho Atacadista se prepara para as festas de fim de ano com mix completo e vantagens exclusivas

Com unidades em pontos estratégicos de Anápolis, rede reúne desde itens tradicionais da ceia até bebidas, carnes frescas e produtos para receber bem, tudo com economia garantida

Gabriella Licia - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

Com as festas de fim de ano cada vez mais próximas, o Rio Vermelho Atacadista reforça seu compromisso em ser o destino certo para quem deseja montar a ceia completa, receber amigos e familiares ou simplesmente aproveitar o período com praticidade e bons preços. As lojas da rede já estão abastecidas com um mix variado de produtos que atendem desde o dia a dia até as celebrações mais especiais.

O setor de hortifruti é um dos destaques, com ampla diversidade de frutas, legumes e verduras frescos, ideais tanto para receitas tradicionais quanto para mesas decoradas com alimentos naturais e coloridos. Para a ceia, o consumidor encontra carnes selecionadas, cortes frescos, aves especiais e itens clássicos como peru e outros produtos típicos desta época do ano.

Outro ponto forte do Rio Vermelho Atacadista é a variedade de bebidas, que vai de refrigerantes e sucos a vinhos, espumantes e destilados. A loja também oferece tudo para compor a mesa de frios, com queijos, embutidos, petiscos e acompanhamentos, além de taças e utensílios que ajudam a montar uma apresentação completa para as confraternizações.

Pensando na economia do cliente, a rede mantém ativo o Clube de Vantagens, que garante preços especiais e condições diferenciadas.

Para participar, basta utilizar o CPF no caixa ou acessar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista, válido nas duas unidades da cidade. A iniciativa permite que o consumidor aproveite ofertas exclusivas justamente em um período em que o planejamento financeiro faz toda a diferença.

As unidades do Rio Vermelho Atacadista estão localizadas no bairro Maracanã, na Avenida Universitária, e no Parque das Nações, na antiga Pecuária. Ambas contam com estacionamento gratuito, oferecendo mais conforto e praticidade para quem precisa fazer compras maiores para as festas de fim de ano.

Com variedade, estrutura e vantagens reais para o consumidor, o Rio Vermelho Atacadista se consolida como uma escolha segura para quem quer celebrar o fim de ano com mesa farta, qualidade e economia.