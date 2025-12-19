Policial militar de folga é morto com a própria arma em Itaquera

Soldado foi encontrado com vários ferimentos, após supostamente se envolver em briga com traficantes

Folhapress - 19 de dezembro de 2025

Policial militar Leonardo Alves Ferreira, 30 anos, foi morto com a própria arma. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O policial militar Leonardo Alves Ferreira, 30, foi morto com a própria arma em uma rua de Itaquera, na zona leste de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira (18), supostamente após se envolver em uma briga com traficantes. Ele estava de folga no momento da confusão. O soldado foi encontrado caído no chão, com vários ferimentos, por policiais chamados para irem ao local.

O PM foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital municipal Waldomiro de Paula, também na zona leste, mas não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 63º Distrito Policial, na Vila Jacuí, uma testemunha contou que encontrou o policial, um amigo e uma amiga na madrugada para consumir bebidas alcoólicas em um bar da região.

Na volta, por volta das 3h30, o amigo do PM foi deixado em casa. Ferreira e as duas mulheres teriam resolvido passar pela região conhecida como 14 para comprar drogas e, em seguida, ir para um motel.

Nas proximidades de uma viela, uma das mulheres teria descido do carro e perguntado a um traficante se ele possuía “lança gelado”. Diante da resposta positiva, ela entregou o dinheiro e, nesse momento, de acordo com o depoimento, Ferreira desceu do carro, anunciou ser policial militar e deu uma coronhada com a arma de fogo no vendedor.

Em seguida, outro homem, que estava nas proximidades, interveio e disse que “não era assim que funcionava”.

Outros homens apareceram e começaram uma luta corporal. Na confusão, um dos envolvidos conseguiu pegar a arma do policial e atirou ao menos cinco vezes contra a vítima. O atirador fugiu em seguida.

Imagens de câmeras de segurança mostram o policial correndo, caindo e, em seguida, sendo atingido pelos disparos.

As câmeras flagraram também as duas mulheres tentando socorrer Ferreira, mas com dificuldade para carregá-lo até o carro, apesar da ajuda de pessoas que passavam na rua.

Pouco depois, policiais militares chegaram ao local e chamaram a equipe do Samu.

Moradores da rua Virgínia Ferni, onde o policial foi baleado, contaram ao Balanço Geral, da Record, que ouviram muitos disparos e viram o policial caído no chão no início da manhã. A PM fez uma operação na região para tentar encontrar o atirador.