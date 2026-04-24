Governo de Goiás faz alerta importante para candidatos ao Apê a Custo Zero e outros programas habitacionais

Aviso da Agehab surge após várias denúncias registradas pelos moradores

Natália Sezil - 24 de abril de 2026

Prédio com unidades disponíveis em Goiânia. (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz/Agência Goiás)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) emitiu um alerta importante para moradores que querem se candidatar ao Apê a Custo Zero e outros programas habitacionais do estado.

O aviso também vale, por exemplo, no caso do Para Ter Onde Morar Construção (Casas a Custo Zero), Aluguel Social e Regularização Fundiária (Escrituras).

Segundo o Governo de Goiás, as tentativas de golpe envolvendo os programas têm sido frequentes. Entre as denúncias recebidas, as mais comuns são de pessoas que se apresentam como “facilitadores” de acesso aos benefícios por meio do pagamento de taxas.

Apesar disso, é essencial estar atento: a inscrição nos programas habitacionais promovidos pela Agehab é totalmente gratuita e não precisa de qualquer intermediação. Não há nenhum tipo de cobrança ou despesa em qualquer etapa do processo.

O Governo destaca, ainda, que as únicas informações verdadeiras são aquelas obtidas pelos canais institucionais. Além disso, não acontece contato pessoal para intermediar o acesso.

Toda atividade suspeita pode ser denunciada diretamente à Agehab. O atendimento ao público pode ser feito presencialmente, na sede da agência em Goiânia (Setor Aeroporto), das 08h às 18h, ou pelos telefones (62) 3096-5000 e (62) 3096-5049 (Ouvidoria).

Informações gerais sobre programas também estão disponíveis no site goias.gov.br/agehab.

Apê a Custo Zero

As inscrições para o “Apê a Custo Zero”, que vai entregar apartamentos mobiliados em Goiânia, Anápolis e outras 12 cidades, estão abertas e seguem até o dia 14 de maio.

Ao todo, são 322 unidades disponibilizadas, com previsão de entrega e endereços já definidos. Em Anápolis, por exemplo, as residências ficam nos condomínios Solar dos Pequis e Solar dos Buritis.

O programa é destinado a famílias de baixa renda que atendam aos critérios de vulnerabilidade social. Os requisitos para participação, bem como o passo a passo para se cadastrar, podem ser conferidos clicando nesta reportagem do Portal 6.

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