O melhor tempero para arroz, recomendado por nutricionistas

Especialistas revelam qual ingrediente comum pode transformar completamente o seu bem-estar diário agora

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/Churrasqueadas)

A busca por uma alimentação que alie sabor à prevenção de doenças tem colocado um item específico das prateleiras de especiarias sob os holofotes da ciência: o açafrão-da-terra.

Os Nutricionistas vêm reforçando a recomendação de incluir a especiaria, também conhecida como cúrcuma, no preparo do arroz cotidiano. O motivo central reside na curcumina, um composto bioativo que atua como um potente anti-inflamatório natural.

Ao ser adicionado no início da cocção, o insumo deixa de ser apenas um corante para se tornar um veículo de longevidade, auxiliando na redução de marcadores inflamatórios sistêmicos que, a longo prazo, previnem o desenvolvimento de síndromes metabólicas.

A ciência por trás do grão dourado

Estudos recentes publicados em periódicos científicos internacionais e acompanhados por especialistas no Brasil indicam que a biodisponibilidade da cúrcuma é potencializada quando submetida ao calor suave e combinada com gorduras boas, como o azeite utilizado no refogado do arroz.

Segundo diretrizes de atualização em nutrição clínica, a prática ajuda a controlar os níveis de glicemia pós-prandial, evitando picos de insulina que sobrecarregam o pâncreas.

Além disso, o Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira, incentiva o uso de ervas e especiarias naturais em substituição aos caldos industrializados ricos em sódio e glutamato, tornando o arroz com açafrão uma estratégia de saúde pública para o combate à hipertensão e ao colesterol LDL elevado.

Impacto na saúde digestiva e cognitiva

Para além do sistema cardiovascular, a inclusão do açafrão no arroz promove uma melhora significativa na saúde digestiva ao estimular a produção de enzimas gástricas e biliar, facilitando o processamento de nutrientes.

No campo da neurociência, pesquisas investigam como o consumo contínuo deste tempero pode proteger o cérebro contra o estresse oxidativo, retardando o declínio cognitivo associado ao envelhecimento.

A transformação do arroz branco simples em um prato vibrante e funcional é uma solução de baixo custo e alta eficiência, ratificada por fontes oficiais que buscam democratizar o acesso a uma dieta preventiva e nutritiva para a população brasileira.

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