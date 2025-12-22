4 marcas de café são retiradas do mercado após alerta sanitário

Análises identificaram impurezas acima do limite permitido, levando ao recolhimento de 23 lotes de café

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/ Freepik)

Um item presente diariamente na mesa dos brasileiros entrou no radar das autoridades sanitárias. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de dezenas de lotes de café após identificar irregularidades que colocam em risco a qualidade do produto oferecido ao consumidor.

Ao todo, 23 lotes pertencentes a quatro marcas foram retirados do mercado por serem considerados impróprios para consumo. As marcas afetadas são Terra da Gente, Jalapão, Made in Brazil e Q-Delícia.

A medida foi anunciada nesta segunda-feira (22) e teve como base análises laboratoriais realizadas pelo próprio ministério.

De acordo com os laudos, os produtos apresentaram quantidade de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido pela legislação, que estabelece o máximo de 1%. Entre os materiais identificados estão pedras, areia, sementes e grãos de outras espécies vegetais, além de resíduos como galhos, folhas e cascas.

Diante do resultado, o ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os lotes listados suspendam imediatamente o consumo. O órgão também reforça que é possível solicitar a troca do produto, com base nas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Caso os cafés ainda estejam sendo vendidos, a recomendação é que a situação seja comunicada por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do estabelecimento onde ocorreu a compra.

A maior parte dos lotes recolhidos pertence à marca Terra da Gente, com 18 registros desclassificados, incluindo versões tradicional e extra forte. A marca Jalapão teve dois lotes retirados, assim como a Made in Brazil, enquanto a Q-Delícia teve um lote afetado.

Além das marcas anunciadas nesta segunda-feira, o setor já vinha sendo alvo de fiscalização ao longo de 2025. Outras seis marcas de café ou produtos classificados como “pó sabor café” enfrentaram algum tipo de restrição ao longo do ano, entre elas Melissa, Pinto Preto, Oficial do Brasil, Café Câmara, Fellow Criativo e Vibe Coffee.

No caso da Vibe Coffee, todos os produtos haviam sido apreendidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro, por questões sanitárias.

A proibição, no entanto, foi revogada após a empresa corrigir as irregularidades, e os cafés produzidos a partir de 15 de dezembro de 2025 voltaram a ser liberados para consumo.

