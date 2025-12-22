Conheça 4 peixes macios, sem gosto forte e com poucas espinhas

Opções leves, fáceis de preparar e ideais para quem não gosta do sabor intenso de peixe ganham espaço na mesa dos brasileiros

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Para muitas pessoas, o consumo de peixe ainda enfrenta resistência por dois motivos principais: o gosto forte e a grande quantidade de espinhas.

No entanto, existem espécies conhecidas justamente pelo contrário — carne macia, sabor suave e pouca espinha, o que as torna ideais até para quem não tem o hábito de comer peixe.

Além de serem nutritivos e versáteis na cozinha, esses peixes agradam diferentes paladares e podem ser preparados de várias formas, como grelhados, assados ou empanados. A seguir, o Portal 6 lista quatro peixes que se destacam por essas características.

1. Tilápia

A tilápia é um dos peixes mais consumidos no Brasil, principalmente por ter carne branca, macia e sabor muito suave. Possui poucas espinhas e filés fáceis de encontrar, o que facilita o preparo no dia a dia. É bastante versátil e combina bem com temperos simples.

2. Merluza

Comum em supermercados, a merluza tem textura delicada e quase não apresenta espinhas quando comercializada em filés. O sabor é leve, sem cheiro forte, sendo uma ótima opção para crianças ou para quem está começando a incluir peixe na alimentação.

3. Linguado

O linguado é conhecido pela carne extremamente macia e pelo sabor neutro. Por ter estrutura plana, concentra poucas espinhas, o que o torna muito apreciado na culinária. É ideal para preparos rápidos, como grelhados e receitas mais leves.

4. Saint Peter

Variedade de tilápia muito popular, o Saint Peter tem carne firme, sabor suave e praticamente não possui espinhas. Bastante utilizado em restaurantes, é uma escolha certeira para quem busca um peixe fácil de comer e com ótima apresentação no prato.

Além de agradarem pelo sabor, esses peixes são fontes importantes de proteínas, vitaminas e minerais. Apostar em opções mais suaves pode ser a melhor forma de incluir o peixe na rotina alimentar, sem abrir mão do prazer à mesa.

