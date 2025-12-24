6 regras das faxineiras de rico para manter a casa sempre limpa

Uma rotina simples evita esforço pesado e mostra que o segredo não está em limpar mais, mas em limpar melhor

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

Pessoa fazendo faxina. (Foto: Ilustração/cottonbro studio/Pexels)

Manter a casa sempre limpa não depende de faxinas longas nem de produtos caros, mas sim de um pouquinho de planejamento e constância nos atos de cuidado domésticos.

Profissionais que atuam em residências de alto padrão seguem regras simples, baseadas em prevenção contínua da sujeira. A lógica é clara: pequenos cuidados diários evitam acúmulos difíceis de resolver depois.

6 regras das faxineiras de rico para manter a casa sempre limpa

1. Louça nunca espera

Louça acumulada cria mau cheiro e favorece a proliferação de bactérias. A regra é simples: terminou de usar, lavou ou colocou direto na máquina. Isso mantém a cozinha sempre funcional e evita trabalho dobrado depois.

2. Pia limpa e seca todos os dias

A pia concentra restos de alimentos, gordura e resíduos de sabão. O hábito diário é enxaguar bem após o uso e secar com pano limpo. Esse cuidado evita manchas, odores e o aspecto encardido com o tempo.

3. Bancadas prontas antes de dormir

Superfícies da cozinha e do banheiro entram em contato constante com alimentos, cosméticos e sujeira. Passar um pano úmido com desinfetante todas as noites evita contaminação cruzada e mantém tudo pronto para o dia seguinte.

4. Piso sem migalhas diariamente

Não é preciso lavar o chão todos os dias, mas varrer levemente é essencial. Migalhas e respingos atraem insetos e roedores. A limpeza rápida diária previne pragas e mantém o ambiente visualmente limpo.

5. Esponjas e garrafas sempre higienizadas

Esponjas úmidas e garrafas reutilizáveis são focos invisíveis de bactérias. A regra é lavar e secar diariamente. Uma desinfecção semanal garante mais segurança e evita odores desagradáveis.

6. Box e bancada do banheiro sem marcas

Após o banho, um pano rápido no vidro do box evita manchas difíceis de remover. Já a bancada do banheiro deve ser limpa diariamente para impedir o acúmulo de pasta, cosméticos e cabelos, mantendo o espaço sempre apresentável.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!