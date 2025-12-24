Anápolis se despede da radialista Luciene Silva, que morreu de câncer aos 58 anos

Conhecida pela voz incrível e descrita como "uma das pessoas mais amáveis", a partida da profissional deixa uma lacuna na comunicação da cidade

Natália Sezil - 24 de dezembro de 2025

Radialista, Luciene Silva tinha 58 anos. (Foto: Reprodução/Facebook)

Com trajetória marcante no radiojornalismo de Anápolis, Luciene Silva faleceu aos 58 anos nesta terça-feira (23). Ela foi vítima de um câncer de intestino.

O velório aconteceu na Senap, e Luciene foi enterrada no Cemitério São Miguel. Com anos de experiência no cenário local, a locutora marcou colegas e ouvintes durante passagens em veículos como a Rádio Manchester e a Rádio Imprensa.

Foi lembrada, mais de uma vez, pela voz marcante, e elogiada por diversos aspectos. Além da faceta profissional, foi descrita como uma pessoa alegre, bondosa e dedicada.

Danilo Boaventura, jornalista e diretor-geral do Portal 6, destacou qualidades da radialista.

“Luciene tinha uma voz muito marcante e, como profissional, era extremamente organizada e competente. Vai fazer falta!”, destacou.

Elvis Diovany, publicitário e gestor da produtora Gato do Mato, foi preciso nas palavras.

“Ela foi uma das pessoas mais incríveis e amáveis que eu já tive o prazer de conhecer. Era uma pessoa que enchia o lugar de alegria e bondade mesmo, sempre sorrindo apesar de tudo. Como profissional, sempre ética, muito organizada, talentosa e com uma voz simplesmente incrível. Marcou muitas empresas e pessoas”, lembrou.

Pelas redes sociais, Luciene compartilhava reflexões de saudade e a vontade de viver. Em uma ocasião, escreveu.

“Eu não tenho medo da vida, tenho pavor de não viver. Viver é tudo aquilo que acontece quando estou amando”, escreveu antes da partida.

