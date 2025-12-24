Dica de avó: essa fruta pouco conhecida ajuda muita gente a melhorar a digestão

Tradicional em várias regiões do Brasil, a cajá-manga é usada há gerações para aliviar desconfortos digestivos e estimular o funcionamento do intestino

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

Pouca gente conhece, mas a cajá-manga é uma fruta bastante valorizada na sabedoria popular. Ao longo dos anos, muitas avós passaram a recomendá-la para quem sofre com digestão lenta, estufamento ou sensação de peso após as refeições.

Além do sabor marcante, que mistura o doce com o ácido, a cajá-manga chama atenção por sua polpa macia e suculenta, rica em fibras naturais. Por isso, ela ajuda a estimular o funcionamento do intestino e favorece o processo digestivo.

Segundo nutricionistas, a fruta contém fibras solúveis, que auxiliam na formação do bolo fecal. Além disso, contribui para uma digestão mais eficiente, especialmente quando consumida após refeições mais pesadas.

Ao mesmo tempo, a cajá-manga também é fonte de vitamina C, antioxidantes e compostos bioativos. Esses nutrientes ajudam na produção de enzimas digestivas e colaboram para o equilíbrio da flora intestinal.

Por outro lado, o consumo deve ser moderado. Como tem acidez natural, exagerar pode causar desconforto em pessoas com estômago sensível. Ainda assim, quando ingerida com equilíbrio, costuma trazer bons resultados.

Tradicionalmente, as pessoas consomem a fruta in natura, em sucos ou polpas. Em muitas casas do interior, as famílias veem o suco de cajá-manga após o almoço como um verdadeiro “remédio natural” para a digestão.

Além disso, a cajá-manga pode ajudar a reduzir a sensação de inchaço. Dessa forma, acaba sendo uma aliada para quem busca refeições mais leves e um intestino funcionando melhor.

Assim, mesmo sendo pouco conhecida fora de algumas regiões, a cajá-manga segue como uma dessas dicas simples que atravessam gerações.

No dia a dia, incluir a fruta na alimentação pode ser um passo natural para melhorar a digestão e o bem-estar.

