Maior bisão da história: animal tinha até 1,7 metro de altura, mais de 1.800 kg e chifres que ultrapassavam 2 metros de largura

Bison latifrons viveu na América do Norte durante a pré-história e entrou para os registros científicos como o maior bisão que já existiu

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

Entre os gigantes que habitaram a Terra durante a pré-história, o Bison latifrons ocupa um lugar de destaque. Considerado o maior bisão já conhecido pela ciência, o animal impressionava não apenas pelo porte, mas também por seus chifres colossais, que podiam ultrapassar 2 metros de largura de ponta a ponta.

Estudos paleontológicos indicam que o Bison latifrons atingia até 1,7 metro de altura no ombro e podia pesar mais de 1.800 quilos, superando com folga os bisões modernos. Para comparação, o bisão-americano atual raramente ultrapassa 1.000 quilos e tem chifres bem menores.

Além disso, o animal viveu durante o Pleistoceno, período que começou há cerca de 2,6 milhões de anos e terminou há aproximadamente 11.700 anos. Naquela época, grandes mamíferos dominavam vastas regiões do planeta, formando a chamada megafauna.

O Bison latifrons habitava áreas da América do Norte, especialmente regiões que hoje correspondem aos Estados Unidos e ao Canadá. Fósseis encontrados indicam que ele vivia em planícies abertas e florestas, onde se alimentava principalmente de gramíneas e vegetação rasteira.

Por outro lado, seu tamanho extremo também trazia desvantagens. Os enormes chifres, apesar de úteis para defesa e disputas entre machos, exigiam grande gasto de energia e dificultavam a locomoção em ambientes mais fechados.

Com o passar do tempo, mudanças climáticas intensas, associadas ao fim da última era do gelo, reduziram os habitats adequados para esses gigantes. Ao mesmo tempo, a chegada dos primeiros grupos humanos à América do Norte aumentou a pressão sobre a megafauna.

Como consequência, o Bison latifrons acabou sendo extinto, dando origem, ao longo da evolução, a espécies menores e mais adaptáveis, como o bisão-antigo (Bison antiquus) e, posteriormente, o bisão-americano moderno.

Hoje, o Bison latifrons segue impressionando cientistas e entusiastas da pré-história. Seus fósseis ajudam a entender não apenas a evolução dos bisões, mas também como o ambiente e o clima moldaram os maiores animais que já caminharam pelas planícies do continente americano.

