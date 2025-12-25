Médico goiano, Jair Rodrigues entra para a lista Forbes Under 30

Na avaliação do profissional, o reconhecimento não está ligado a um único fator, mas a um conjunto de experiências vividas em sua trajetória

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

Médico formado em Goiás é reconhecido por impacto e inovação na saúde. (Foto: Reprodução)

O médico goiano Jair Rodrigues foi incluído na lista Forbes Under 30, que reconhece jovens com até 30 anos que vêm se destacando por impacto e inovação em suas áreas de atuação.

O reconhecimento marca um momento decisivo tanto na trajetória pessoal do médico quanto no desenvolvimento da H2, iniciativa voltada à ampliação do acesso à saúde.

Em publicação nas redes sociais, Jair definiu a conquista como “um marco” e afirmou que o reconhecimento representa “coragem, obsessão, muito trabalho e a certeza de que é possível transformar adversidades em crescimento”.

Em entrevista ao Portal 6, ele contou que a primeira reação foi de gratidão. “A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi gratidão. A Deus, à minha família e à equipe”, disse.

Segundo o médico, o impacto da conquista demorou a ser assimilado. “Demorei um pouco para entender o que aquilo significava de verdade.”

Natural do interior de Goiás, Jair destaca que o caminho até a Forbes não foi simples. “Apesar de jovem, minha história é longa e posso resumi-la dizendo que não houve atalhos. Apenas grandes sonhos e muita fé em Deus”, escreveu. Segundo ele, por muito tempo esses sonhos pareciam distantes para alguém que saiu do interior do estado.

Na avaliação do médico, o reconhecimento não está ligado a um único fator, mas a um conjunto de experiências.

Ele cita a trajetória acadêmica, a formação técnica e o olhar voltado ao paciente como elementos centrais.

“Foram vários fatores. A trajetória sem atalhos, os sonhos, a fé e também a oportunidade de estudar medicina com bolsa integral”, afirmou.

A formação em medicina veio por meio de uma bolsa integral concedida pelo Governo de Goiás, experiência que marcou profundamente sua visão sobre educação e impacto social. “Vivi na prática o poder transformador da educação e do investimento social”, explicou o médico.

Para Jair, a educação segue sendo o principal motor de oportunidades dentro da sociedade. “Acredito que a educação é a principal ferramenta de ascensão social do indivíduo”, destacou. Esse entendimento influenciou diretamente sua atuação profissional e o levou a enxergar a medicina além do consultório.

Medicina, propósito e transformação

Jair afirma que escolheu a profissão com um objetivo claro desde o início. “Fiz medicina com um único objetivo: cuidar de pessoas”, afirmou.

Ainda nos primeiros anos de formação, ele passou a observar, de perto, as dificuldades enfrentadas pelos pacientes dentro do sistema de saúde.

Apesar de reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), o médico aponta que o modelo apresenta falhas estruturais.

Foi a partir dessa vivência que surgiu a H2. Segundo ele, a iniciativa busca contribuir para a melhoria do cuidado por meio de uma visão mais ampla.

“A H2 nasce com um olhar holístico, pensando em como melhorar e transformar a vida das pessoas”, explicou.

Ao falar sobre inovação na saúde, Jair ressalta que se trata de um campo rígido e complexo.

Para ele, inovar começa pela empatia. “A saúde é um mercado difícil de inovar. Para mim, a inovação parte do princípio de enxergar como paciente, de quem vive aquilo”, disse.

Nesse sentido, ele afirma que a proposta da H2 é unir tecnologia e cuidado humano, sem perder o foco no usuário.

Trabalho coletivo e responsabilidade maior

O médico também fez questão de dividir o reconhecimento com a equipe. Para ele, os resultados alcançados são fruto de um esforço conjunto.

“Tudo isso só é possível porque a H2 é formada por pessoas trabalhadoras, brilhantes e dedicadas”, escreveu.

Atualmente, a H2 atua com foco em eficiência hospitalar, alcançando mais de 2,4 milhões de atendimentos anuais, envolvendo milhares de profissionais e utilizando recursos como inteligência artificial para apoiar processos e tomada de decisão.

A entrada na lista da Forbes, segundo Jair, traz visibilidade, mas também amplia o senso de responsabilidade. “A medicina é a minha vida. Cuidar de pessoas sempre foi o motivo de tudo”, afirmou.

Para ele, o reconhecimento funciona como incentivo e confirmação de que o caminho escolhido está alinhado com o propósito. “Gera responsabilidade, mas também motivação e vontade de aprimorar ainda mais o trabalho.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!