“Carne de pobre”: conheça a planta trepadeira que tem mais proteína que o fígado

Fácil de cultivar e rica em nutrientes, a ora-pro-nóbis vem ganhando espaço como alternativa vegetal acessível e altamente nutritiva

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Conhecida popularmente como “carne de pobre”, a ora-pro-nóbis é uma planta trepadeira brasileira que chama atenção pelo alto teor de proteína, chegando a superar alimentos tradicionais de origem animal quando analisada em matéria seca.

Por isso, ela vem sendo redescoberta por quem busca alimentação mais nutritiva e econômica.

A planta, cujo nome científico é Pereskia aculeata, é considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC). Apesar de pouco presente no cardápio urbano, sempre foi utilizada em regiões rurais, principalmente por comunidades que precisavam de uma fonte acessível de nutrientes.

O destaque da ora-pro-nóbis está na quantidade de proteína presente nas folhas, que pode variar entre 17% e quase 30% em matéria seca, índice superior ao de muitos vegetais e comparável a alimentos como o fígado bovino quando feita a equivalência nutricional.

Além da proteína, a planta é rica em ferro, cálcio, magnésio, fósforo e fibras, além de vitaminas como A, C e do complexo B. Outro diferencial é a presença de aminoácidos essenciais, como a lisina, que costuma ser limitada em dietas vegetais.

No cultivo, a ora-pro-nóbis é considerada extremamente resistente. Ela cresce bem em cercas, muros, quintais e até em vasos grandes. Exige poucos cuidados, adapta-se a diferentes climas e solos e pode ser colhida o ano inteiro, o que reforça seu potencial alimentar.

Na cozinha, as folhas são bastante versáteis. Podem ser usadas refogadas, em saladas, sopas, tortas, massas, omeletes e até pães, enriquecendo o valor nutricional das receitas sem alterar significativamente o sabor.

O apelido “carne de pobre” surgiu justamente por esse conjunto de fatores. A planta fornecia proteína e nutrientes essenciais a populações com pouco acesso à carne, funcionando como uma alternativa sustentável e de baixo custo.

Com o aumento do interesse por alimentação saudável, sustentável e acessível, a ora-pro-nóbis começa a sair do esquecimento e ganhar espaço em feiras, hortas urbanas e até na gastronomia contemporânea.

Assim, essa planta trepadeira simples mostra que nutrição de qualidade não precisa ser cara, e que soluções alimentares podem estar mais perto do quintal do que do açougue.

