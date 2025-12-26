CCJ da Câmara condiciona fim da taxa do lixo em Goiânia a estudo de impacto financeiro

Texto retorna para votação no Plenário, com expectativa de sessões extraordinárias na próxima semana

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2025

Emenda foi aprovada na CCJ. (Foto: Divulgação/Câmara de Goiânia)

Os trabalhos da Câmara Municipal de Goiânia não estão em clima de recesso, porque com a aprovação de emenda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no projeto de revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), o texto retorna para votação definitiva no Plenário.

Assim, a modificação apresentada pelo vereador Thialu Guiotti (Avante) será apreciada em duas novas sessões extraordinárias do Legislativo Goianiense, marcadas para as próximas segunda e terça-feira (29 e 30).

Ao Opção, Guiotti disse que as justificativas apresentadas no relatório e pelo autor do projeto não foram suficientes. “Se observarmos o momento em que foi apresentada a revogação da ‘taxa do lixo’, fica claro que a iniciativa teve como objetivo apenas fazer pressão política”, iniciou.

O parlamentar indicou ao jornal que caso o projeto não seja resolvido na Câmara, ele está certo de que os tribunais irão derrubá-lo. “Porque não há estudo de impacto financeiro. ‘Mas foi apresentado um estudo’: por qual segmento ou pelo próprio vereador?”, questionou.

Guiotti ainda destacou ao Opção contrariedade da população contra o aumento de impostos, afirmando ser contra a “taxa do lixo”, mas defendeu que o autor do projeto de revogação apresente alternativas para substituir a arrecadação.

“Sou a favor da derrubada da taxa, mas é preciso apresentar o impacto orçamentário e a nova fonte de recursos”, declarou. Ao mesmo tempo, o jornal expôs a crítica dele a vereadores da base que não votam em “remédios amargos”, como a TLP.

A emenda apresentada por Guiotti mantém a revogação da TLP em Goiânia, mas condiciona a entrada em vigor à apresentação prévia de estudo de impacto orçamentário-financeiro, além da indicação de medidas de compensação da renúncia de receita.

Na reunião, com presença da secretária de Governo, Sabrina Garcez, o colegiado aprovou o voto em separado favorável à emenda, apresentado pelo líder do prefeito Sandro Mabel (UB), vereador Wellington Bessa (DC).

Anteriormente, o relator Igor Franco (MDB) havia recomendado a rejeição da proposta. Franco, Kátia Maria (PT) e Willian Veloso (PL) votaram contra a emenda.