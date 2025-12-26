Selton Mello vira destaque internacional em ‘Anaconda’ e recebe elogios da crítica estrangeira

Ator vive Carlos Santiago, um domador de cobras, que contracena ao lado de nomes consagrados como Jack Black e Paul Rudd

Folhapress - 26 de dezembro de 2025

Selton Mello no Red Carpet do Oscar. (Foto: Captura de Tela/Instagram)

LUÍSA MONTE – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Selton Mello tem ganhado espaço na crítica internacional com sua participação em “Anaconda” –um remake do clássico de 1997. O longa marca sua primeiro trabalho em Hollywood.

O ator vive Carlos Santiago, um domador de cobras, que contracena ao lado de nomes consagrados como Jack Black e Paul Rudd. Críticos de veículos especializados elogiaram a performance de Mello, destacando sua versatilidade e presença cênica.

Pete Hammond, do Deadline, escreveu que Mello “rouba cenas” como o tratador de anacondas, destacando sua atuação mesmo em meio ao elenco de Hollywood. No The New York Times, Beatrice Loayza escreveu que o ator traz uma “energia bizarra” ao filme, e que o resto dos personagens não consegue acompanhar o brasileiro.

No IndieWire, o jornalista David Ehrlich afirmou que a contribuição do brasileiro é “o trunfo de ‘Anaconda'”, ressaltando a mudança radical do ator -vindo de papéis sérios, como no drama “Ainda Estou Aqui” –para uma comédia leve e excêntrica.

O The AU Review e o JoBlo também apontaram Mello como um dos pontos altos do filme, comentando que sua interpretação adiciona energia e humor ao enredo. Outros veículos, como o The Guardian, apenas citam que Santiago é um personagem ” excêntrico”, mas não deixam de o incluir na crítica.

“Anaconda” chegou aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (25).