Advogada explica: quem vive junto há mais de 2 anos pode ser considerado companheiro

União estável pode ser reconhecida pela Justiça mesmo sem casamento formal e garantir direitos sobre patrimônio

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Muitas pessoas acreditam que apenas o casamento no papel garante direitos em caso de herança. No entanto, a realidade é diferente. A Justiça pode reconhecer a união estável mesmo sem documentação formal, o que pode gerar impactos diretos na divisão de bens.

A advogada Simone Calili (@simonecaliliadv), especialista em inventário, doação e testamento, alertou nas redes sociais que esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, e pode surpreender famílias durante processos de herança.

União estável pode ser reconhecida sem papel

Diferente do que muitos pensam, não é obrigatório ter um documento formal para que a união estável exista.

Na prática, a Justiça avalia fatores como convivência pública, contínua e com intenção de constituir família. Ou seja, mesmo sem casamento civil, o relacionamento pode gerar efeitos legais.

Segundo a advogada, esse reconhecimento pode acontecer inclusive durante o processo de inventário.

Companheiro pode ter direito à herança

Quando a união estável é comprovada, o companheiro passa a ter direitos semelhantes aos de um cônjuge.

Isso significa que ele pode participar da divisão do patrimônio deixado pela pessoa falecida, dependendo do regime de bens e da existência de outros herdeiros.

Por isso, em alguns casos, familiares podem ser surpreendidos com o surgimento de alguém reivindicando parte da herança.

Tempo de convivência não é único critério

Embora muitas pessoas associem a união estável a um período mínimo — como dois anos —, esse não é o único fator analisado.

Na verdade, o que mais pesa é a comprovação da relação como uma entidade familiar, com vida em comum e reconhecimento social.

Ainda assim, o tempo de convivência pode ajudar a fortalecer esse entendimento na Justiça.

Falta de planejamento pode gerar conflitos

A ausência de organização patrimonial costuma ser o principal motivo de disputas.

Sem um planejamento adequado, como testamento ou formalização da união, a divisão de bens pode gerar conflitos entre familiares e companheiros.

Por isso, especialistas recomendam regularizar a situação ainda em vida para evitar surpresas.

Como evitar problemas futuros

Para reduzir riscos, o ideal é formalizar a união estável em cartório e planejar a sucessão patrimonial.

Além disso, documentos como testamento e acordos de convivência ajudam a definir regras claras sobre o patrimônio.

Dessa forma, é possível evitar disputas judiciais e garantir mais segurança para todos os envolvidos.

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