Não é em Roraima, nem no Amazonas: a cidade mais isolada do Brasil fica neste estado do país

Sem ligação por estrada, município do interior acreano só é acessível por avião ou após até 15 dias de viagem de barco pelos rios da Amazônia

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quando se fala em cidades extremamente isoladas no Brasil, muita gente pensa em Roraima ou no interior do Amazonas. No entanto, um dos casos mais emblemáticos está no Acre. Trata-se de Marechal Thaumaturgo, localizada no extremo oeste do estado, próxima à fronteira com o Peru.

O município não possui qualquer acesso rodoviário ao restante do país. Por isso, chegar até lá exige planejamento e paciência. A cidade depende basicamente de transporte aéreo ou de longas viagens fluviais, o que a coloca entre as mais isoladas do território nacional.

Marechal Thaumaturgo tem cerca de 17 mil habitantes, segundo estimativas recentes. Grande parte da população vive em comunidades ribeirinhas ou áreas rurais, com economia baseada na pesca, agricultura familiar e extrativismo.

Para quem opta pela rota fluvial, o deslocamento é demorado. Saindo de Cruzeiro do Sul, principal cidade da região, a viagem de barco pelos rios pode levar entre 10 e 15 dias, dependendo do nível das águas e do tipo de embarcação utilizada. Durante a seca, o trajeto costuma ser ainda mais lento.

A alternativa mais rápida é o avião. Os voos, feitos por aeronaves de pequeno porte, duram cerca de 1h30, mas não são diários e dependem diretamente das condições climáticas. Em períodos de chuva intensa, os pousos e decolagens costumam ser suspensos.

Esse isolamento impacta diretamente a rotina local. Produtos básicos chegam com dificuldade, o que eleva o custo de vida. Medicamentos, combustíveis e alimentos dependem de logística antecipada, e atrasos são frequentes.

O sinal de celular é instável e a internet funciona apenas em pontos específicos da cidade. Serviços de saúde mais complexos exigem remoção aérea para outros municípios do Acre.

Mesmo com essas limitações, Marechal Thaumaturgo mantém escolas, comércio básico e serviços públicos funcionando dentro do possível. A cidade segue organizada, adaptada à realidade imposta pela distância.

Assim, longe de Roraima e do Amazonas, Marechal Thaumaturgo, no Acre, se destaca como um dos exemplos mais extremos de isolamento no Brasil, onde o tempo de deslocamento ainda é contado em dias de viagem, e não em quilômetros.

Vida em Marechal Thaumaturgo

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!