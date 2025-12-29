As melhores cores para usar na chegada de 2026 e o que a psicologia diz sobre cada uma

Escolha da roupa vai além da estética e costuma refletir desejos, expectativas e estado emocional

Gabriel Yuri Souto - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Na virada do ano, muitas pessoas escolhem a cor da roupa pensando no que desejam atrair para o próximo ciclo. A tradição é comum tanto em peças principais quanto em roupas íntimas e acessórios.

Mais do que superstição, a escolha da cor costuma refletir expectativas pessoais, objetivos e até o estado emocional de quem se prepara para começar um novo ano.

O hábito é forte especialmente no Brasil e em outros países da América Latina, onde cada cor carrega um significado simbólico ligado a desejos como prosperidade, amor, equilíbrio ou tranquilidade.

Do ponto de vista psicológico, esses rituais ajudam a organizar metas e criar uma sensação de recomeço, mesmo sem qualquer efeito prático comprovado.

Veja o significado das cores mais usadas no Ano Novo:

Amarelo

É uma das cores mais populares da virada. Está associada à alegria, à prosperidade e à sorte. Também remete a otimismo, criatividade e energia positiva para novos projetos.

Vermelho

Ligado ao amor, à paixão e à intensidade emocional. Também representa coragem, autoconfiança e disposição para tomar decisões importantes ao longo do ano.

Verde

Simboliza esperança, equilíbrio e crescimento. É associado à estabilidade financeira, à saúde e ao desejo de evolução constante, com mais calma e segurança.

Rosa

Relacionado ao amor próprio, à harmonia emocional e a relações mais leves. Tem sido cada vez mais escolhido por quem busca equilíbrio afetivo e cuidado pessoal.

Branco

Tradicional em muitas viradas, representa paz, renovação e novos começos. É visto como uma forma simbólica de deixar o passado para trás e iniciar o ano com mais leveza.

Azul

Associado à tranquilidade, à serenidade e ao equilíbrio emocional. Indicado para quem deseja um ano com menos estresse, mais clareza mental e estabilidade nas decisões.

Independentemente da cor escolhida, a tradição segue viva como um gesto simbólico de esperança e de intenção positiva para o ano que começa.

