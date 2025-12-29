Edifício mais alto e moderno da América Latina está sendo construído, com 96 andares habitáveis e mais de 480 metros de altura.

Torre Rise foi projetada como um empreendimento de uso misto, reunindo diferentes funções em um único espaço

O México está prestes a entrar para a história da arquitetura latino-americana com a construção da Torre Rise, um arranha-céu que fará de Monterrey a cidade com o edifício mais alto da região.

Com altura projetada de 484 metros, a estrutura também deve se tornar a segunda mais alta de todo o continente americano, ficando atrás apenas do One World Trade Center, em Nova York.

A torre está sendo erguida no norte do país e promete reposicionar Monterrey no mapa global dos grandes centros urbanos verticais.

Estrutura supera recordes na região

Segundo os responsáveis pelo projeto, a Torre Rise terá 96 pavimentos utilizáveis, além de uma agulha arquitetônica que completa a altura total do prédio.

O novo edifício vai superar com ampla margem a Torre Obispado, também localizada em Monterrey, ampliando em mais de 170 metros a diferença entre as duas construções.

Complexo integra moradia, trabalho e lazer

A Torre Rise foi projetada como um empreendimento de uso misto, reunindo diferentes funções em um único espaço. O projeto inclui:

35 andares de escritórios corporativos

22 pavimentos residenciais

10 níveis destinados a hotel de alto padrão

4 andares comerciais

Entre os destaques está o SkyDeck 360°, um mirante panorâmico nos andares superiores, com vista ampla da cidade e das montanhas ao redor. O projeto também prevê uma tirolesa instalada a mais de 400 metros de altura.

Projeto aposta em sustentabilidade

Além da altura, a torre busca se diferenciar pelo foco ambiental. Estão previstos mais de 4 mil metros quadrados de áreas verdes, fachada de vidro com controle térmico e design com cantos curvos para reduzir o impacto dos ventos.

O empreendimento já possui certificações internacionais de sustentabilidade, como LEED Silver, Green Globes, Building EQ e Well.

Localização estratégica

A construção acontece no bairro Obispado, uma das áreas mais elevadas e tradicionais de Monterrey, próxima ao cerro do Obispado e ao rio Santa Catarina.

A localização deve transformar a torre em um novo marco visual da cidade e em referência arquitetônica de alcance internacional.

Previsão de inauguração

As obras começaram em 2023 e a entrega está prevista para o verão de 2026, período em que Monterrey se prepara para receber grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo da FIFA.