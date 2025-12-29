Edifício mais alto e moderno da América Latina está sendo construído, com 96 andares habitáveis e mais de 480 metros de altura.
Torre Rise foi projetada como um empreendimento de uso misto, reunindo diferentes funções em um único espaço
O México está prestes a entrar para a história da arquitetura latino-americana com a construção da Torre Rise, um arranha-céu que fará de Monterrey a cidade com o edifício mais alto da região.
Com altura projetada de 484 metros, a estrutura também deve se tornar a segunda mais alta de todo o continente americano, ficando atrás apenas do One World Trade Center, em Nova York.
A torre está sendo erguida no norte do país e promete reposicionar Monterrey no mapa global dos grandes centros urbanos verticais.
Estrutura supera recordes na região
Segundo os responsáveis pelo projeto, a Torre Rise terá 96 pavimentos utilizáveis, além de uma agulha arquitetônica que completa a altura total do prédio.
O novo edifício vai superar com ampla margem a Torre Obispado, também localizada em Monterrey, ampliando em mais de 170 metros a diferença entre as duas construções.
Complexo integra moradia, trabalho e lazer
A Torre Rise foi projetada como um empreendimento de uso misto, reunindo diferentes funções em um único espaço. O projeto inclui:
- 35 andares de escritórios corporativos
- 22 pavimentos residenciais
- 10 níveis destinados a hotel de alto padrão
- 4 andares comerciais
Entre os destaques está o SkyDeck 360°, um mirante panorâmico nos andares superiores, com vista ampla da cidade e das montanhas ao redor. O projeto também prevê uma tirolesa instalada a mais de 400 metros de altura.
Projeto aposta em sustentabilidade
Além da altura, a torre busca se diferenciar pelo foco ambiental. Estão previstos mais de 4 mil metros quadrados de áreas verdes, fachada de vidro com controle térmico e design com cantos curvos para reduzir o impacto dos ventos.
O empreendimento já possui certificações internacionais de sustentabilidade, como LEED Silver, Green Globes, Building EQ e Well.
Localização estratégica
A construção acontece no bairro Obispado, uma das áreas mais elevadas e tradicionais de Monterrey, próxima ao cerro do Obispado e ao rio Santa Catarina.
A localização deve transformar a torre em um novo marco visual da cidade e em referência arquitetônica de alcance internacional.
Previsão de inauguração
As obras começaram em 2023 e a entrega está prevista para o verão de 2026, período em que Monterrey se prepara para receber grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo da FIFA.