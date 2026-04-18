Bolo de caneca fácil e rápido para fazer no micro-ondas: fica uma delícia

Bolo de caneca de chocolate fica pronto em poucos minutos no micro-ondas e é opção prática para quem busca um doce rápido

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/Instagram/joaofrenesi)

Em um mundo em que o tempo é um recurso precioso, a busca por receitas práticas e deliciosas se intensifica. O bolo de caneca surge como a solução ideal para quem deseja um doce quentinho e saboroso sem complicação.

Esqueça a bagunça na cozinha e o longo tempo de preparo; com esta receita, você terá uma verdadeira iguaria de chocolate pronta em poucos minutos, diretamente do seu micro-ondas.

A magia do preparo rápido

O segredo do sucesso do bolo de caneca reside na sua simplicidade. Com ingredientes que você provavelmente já tem em casa e um modo de preparo fácil e rápido, ele se torna a opção perfeita para um lanche da tarde improvisado, uma sobremesa de última hora ou até mesmo para saciar aquela vontade súbita de um doce.

A textura macia e o sabor intenso de chocolate conquistam a todos, transformando a experiência de cozinhar em algo prazeroso e descomplicado.

Receita de bolo de caneca de chocolate

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó (ou achocolatado)

4 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 colher (chá) de fermento em pó

Pedaços de chocolate (opcional)

Ganache de chocolate (opcional, para cobertura)

Modo de preparo:

Em uma caneca, misture a farinha, o açúcar e o chocolate em pó. Adicione o leite e o óleo, mexendo bem até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Se desejar, adicione pedaços de chocolate à massa. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos. Finalize com ganache de chocolate, se preferir.

Este bolo de caneca fácil é a prova de que é possível desfrutar de um doce caseiro e delicioso sem abrir mão da praticidade. Experimente e surpreenda-se com o resultado!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por João Guilherme Bueno (@joaofrenesi)

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