Cultura dos bolões: goianos falam sobre experiências e expectativas para Mega da Virada

Jogo promete prêmio de mais de R$ 1 bilhão, valor para rico nenhum botar defeito

Samuel Leão - 30 de dezembro de 2025

Fachada da Loteria Milionária, no Centro de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Enquanto alguns são mais céticos e nem sonham com a possibilidade de ganhar milhões de reais na Loteria, outros já sentem essa esperança bem palpável, tendo até conseguido prêmios ao longo da vida. Com a aproximação da Mega da Virada, os nervos ficam à flor da pele e, pensando nisso, o Portal 6 resolveu ouvir goianos para preparar um panorama do cenário.

Entre apostadores de primeira viagem e outros experientes, com tradições e “fézinhas” próprias, a expectativa do momento é a Mega da Virada, que promete premiar os ganhadores com mais de R$ 1 bilhão.

O músico de Goiânia, Ítalo Vieira, de 28 anos, contou que está se arriscando na Mega da Virada pela primeira vez, acompanhando um bolão organizado por colegas.

“O pessoal de uma das empresas que faço freelancer passou a semana toda comentando do bolão. Eu sou músico, faço muitos freelances, e por mais que não goste de apostas ou jogos de azar, decidi entrar junto, porque vai que o pessoal ganha e eu deixo passar essa né”, explicou, externalizando um medo compartilhado por muitas pessoas.

Ficar de fora da “mudança de vida” dos colegas da empresa é o tipo de pesadelo que jogadores assíduos costumam ter, e pelo visto também afeta apostadores de primeira viagem, como é o caso de Ítalo.

Ele ainda explicou não ter costume com nenhum tipo de jogo, de modo que o último que teria participado seria uma raspadinha, lá por volta dos 10 anos de idade. E olha que ele deu sorte, ganhando cerca de R$ 2 na época.

O profissional também falou das intenções e expectativas que tem com o dinheiro: “Tive alguns empecilhos financeiros com equipamentos e pensei que podia ser a hora da sorte voltar a sorrir para mim, junto do grupo todo. Afinal, R$ 1 bilhão dividido para todos que estão no bolão ainda dá muitos milhões para cada”, brincou.

Casos de sorte

Do outro lado da moeda, Maria do Carmo, de 55 anos, que também é de Goiânia, vive uma rotina com as lotéricas, relatando apostar desde nova, lá por volta dos 17 anos de idade, e tendo até acumulado vitórias.

“A principal que eu já ganhei foi fazer 5 números na quina da Mega-Sena, isso lá em 2005. Levei a bolada de R$ 25 mil, que na época era ainda mais dinheiro que hoje em dia. Também já levei várias quadras, agora está faltando uma Mega mais robusta”, brincou.

Já Paulo César, de 25 anos, vive em Anápolis, é empreendedor e organiza bolões há três anos, realizando apostas todas as semanas. Apenas para esta virada, formalizou 800 jogos na Mega, reunindo diversos esperançosos.

Ele também contou que, agora, o problema que surge são as filas nas lotéricas, questão que conseguiu antevir já retirando diversas apostas e bolões e, posteriormente, as distribuindo com seus participantes.

“Este ano temos um prêmio histórico, o que supera todos os concursos realizados pelas Loterias Caixa. Não esperava que o prêmio aumentasse tão rápido. Nas Loterias do PC, registramos mais de 800 jogos nesta Mega da Virada. A procura está alta, pois nossos clientes não precisam pegar filas, compram pela internet ou pelas ruas de Anápolis”, explicou.

Na virada de 2024 para 2025, ele relembrou que conseguiu R$ 60 mil em prêmios, contando também que a expectativa para este ano é ainda maior.

” Pagamos R$ 60 mil reais em prêmios na Mega da Virada de 2024 para 2025. Este ano a expectativa é alcançar a premiação máxima e mudar a vida dos nossos clientes. Sempre costumo dizer que não custa tentar arriscar a sorte, o valor da aposta é muito pouco comparado ao prêmio de R$ 1 bilhão, este novo ano pode começar bem diferente”, finalizou.

