Pirenópolis abre as portas para novos desejos de moradores do Centro-Oeste

Cidade, tradicionalmente turística, enxerga população crescer com novos empreendimentos

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

Pirenópolis ao entardecer. (Foto: Divulgação)

Fundada em 1727, Pirenópolis está prestes a completar 300 anos de história, preservando cultura, beleza e natureza.

Como uma das cidades mais antigas do estado, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1990, visto que reúne um dos mais ricos acervos patrimoniais do Brasil Central e se manteve como testemunho vivo dos primeiros tempos da ocupação do território goiano.

A valorização desse contexto torna a cidade um dos principais destinos turísticos do estado.

Um comparativo entre os Censos Hoteleiros de Pirenópolis realizados em 2019 e em 2024 aponta um aumento em 22,5% no número de leitos, saindo de 7.699 para um total estimado de 9.431.

Ainda, segundo informações da Secretaria Municipal de Turismo, apenas no primeiro semestre de 2025, Pirenópolis recebeu 18% a mais de visitantes em comparação com o mesmo período do ano passado.

O interesse pela cidade, entretanto, ultrapassa o turismo e atinge, também, a procura por moradia. Localizada próxima a importantes eixos econômicos como Brasília, Goiânia e Anápolis, esta proximidade vem chamando a atenção para quem quer um segundo lar para desacelerar.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade deu um salto populacional de 16% entre 2010 e 2022, chegando a 26.690 habitantes.

O crescimento foi quase três vezes superior à média nacional. É o caso da Lusia Amaral do Couto. A jornalista, residente em Goiânia, tem um porto seguro em Pirenópolis.

A história dela com a cidade começou com passeios turísticos, mas o apreço pelo local acendeu o desejo de investir em um imóvel de segunda moradia para aproveitar os finais de semana.

“A gente ia muito pra Piri, praticamente todo final de semana e feriado prolongado. É um lugar muito gostoso, por isso, sempre que sobrava um tempinho, viajávamos para lá para curtir”, lembra Lusia.

A jornalista explica que o que mantém esse vínculo tão forte é a energia única que Pirenópolis oferece, tornando a cidade um refúgio. “Quando voltamos de lá a sensação é de renovação. A cidade tem algo que nenhuma outra tem, nos dá paz”, enfatiza.

Esse novo perfil de morador impulsiona o lançamento de condomínios planejados, que oferecem tanto o contato com a natureza quanto o conforto e a segurança que as pessoas buscam. Para organizar esse crescimento e evitar que a cidade perca seu charme, foi aprovado um novo Plano Diretor.

A lei, que entrou em vigor em julho de 2024, aumenta a área urbana em 66%, abrindo espaço para novas moradias, mas com regras estabelecidas para proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico, que são os maiores tesouros da região.

Neste contexto, foi aprovado o condomínio Aldeia do Vale Pirenópolis, que, em implantação na cidade, segue o conceito de slow living, do inglês, “viver devagar”.

“É o conceito que valoriza essa oportunidade de parar, relaxar, e ter um bem-estar em contato com a natureza. As pessoas conseguem perceber a diferença em qualidade de vida quando se está próximo à natureza”, diz Andrea Accioly, uma das arquitetas do projeto.

Em consonância com a essência de preservação ambiental da cidade, o novo condomínio irá doar 10 mil mudas de árvores nativas à flora local, além de oferecer quase 600 m² de área verde por morador.

Com a exclusividade de apenas 152 terrenos, que variam entre 1.200 m² e 2.500 m², o Aldeia do Vale Pirenópolis ganhará corredores de bosques com até 15 metros de largura no fundo de cada um dos lotes com árvores frutíferas, oferecendo mais privacidade aos moradores e contato com a natureza.

A sustentabilidade é um pilar fundamental do projeto, materializada tanto através da ampliação áreas verdes quanto da implantação sistema natural de permeabilidade das águas pluviais, os swales.

Com localização privilegiada, o empreendimento está inserido em uma área com vistas panorâmicas para o Morro do Frota e para a cidade histórica de Pirenópolis.

