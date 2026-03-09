Festival de música eletrônica em Pirenópolis terá DJs da Alemanha e Argentina

Em sua segunda edição, Experience se consolida como um dos eventos referência do afro house e melodic no Brasil

Pedro Ribeiro - 09 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Pirenópolis receberá, durante o feriado da Semana Santa, mais uma edição do Experience Festival, que promete reunir DJs nacionais e internacionais no cenário da Pedreira Usina Velha.

O evento será realizado nos dias 3 e 4 de abril, em um espaço natural cercado por formações rochosas e mata nativa, localizado a poucos quilômetros do centro histórico da cidade.

Entre os destaques da programação está o DJ e produtor alemão Stephan Bodzin, considerado um dos nomes mais respeitados do techno melódico mundial.

O artista sobe ao palco no sábado (04) com uma apresentação ao vivo marcada pelo uso de sintetizadores e drum machines executados em tempo real.

Em entrevista ao Portal 6, o produtor do festival, Fábio Vidal, destacou que a presença do artista representa um marco para o evento e para a cena eletrônica local.

“Receber Stephan Bodzin representa um marco para o Experience Festival e para a cena eletrônica de Goiás. Trazer um artista desse nível para Pirenópolis mostra a ambição do festival de conectar o público brasileiro com grandes referências da música eletrônica global”, afirmou.

Além do alemão, o line-up reúne artistas internacionais e nomes da cena brasileira. Entre eles estão NonCitizens e Øostil, da Argentina, além de Zac, Fred Passos, Irineu Lac, Ramona e Tiger Lewis, de Portugal.

Segundo a organização, o objetivo é transformar a pedreira em um ambiente que combine música, cenografia e natureza.

“Toda a estrutura de palco, iluminação e cenografia foi pensada para dialogar com a geografia do local, criando uma experiência imersiva”, explicou Vidal.

O espaço contará com diferentes áreas para o público, incluindo setores como Front Stage, Backstage e Lounges, além de bares, área gastronômica e espaços de convivência.

Além disso, de acordo com o produtor, os ingressos foram limitados para preservar a experiência do público durante o festival.

“O Experience Festival foi pensado para receber um público seleto que busca uma experiência musical e cultural diferenciada. Como o evento acontece em um espaço natural único, optamos por limitar a quantidade de ingressos para garantir conforto e circulação”, disse.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site Meu Bilhete e diferentes setores estão disponíveis.

A orientação é garantir com antecedência, já que os lotes tendem a avançar conforme a demanda aumenta.

A programação começa às 21h nas duas noites do evento. Na sexta-feira (03), os shows seguem até as 6h.

Já no sábado (04), a programação se estende até as 9h da manhã.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!