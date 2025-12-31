Como calcular quanto cada pessoa ganhou no Bolão da Mega da Virada

Valor individual depende do prêmio total, da quantidade de cotas do bolão e do número de participantes

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

O sorteio do prêmio de R$ 450 ocorrerá às 20h do dia 31 de dezembro. (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

Após o sorteio da Mega da Virada, uma das dúvidas mais comuns entre os ganhadores de bolões é quanto cada participante vai receber. O cálculo é simples, mas exige atenção a alguns detalhes básicos.

O primeiro passo é verificar o valor total do prêmio destinado ao bolão. Caso o prêmio principal seja dividido entre mais de um ganhador, é preciso considerar apenas a parte correspondente ao bilhete do grupo.

Em seguida, deve-se confirmar o número total de cotas do bolão, informação que consta no recibo emitido no momento da aposta. Cada cota representa uma fração igual do prêmio.

O cálculo funciona assim:

divide-se o valor total do prêmio do bolão pelo número de cotas. O resultado será o valor bruto de cada cota.

Se todos os participantes compraram apenas uma cota, cada pessoa receberá exatamente esse valor. Caso alguém tenha adquirido mais de uma cota, basta multiplicar o valor unitário pelo número de cotas que essa pessoa possui.

Exemplo prático:

Se um bolão ganhou R$ 100 milhões e foi feito com 10 cotas, cada cota vale R$ 10 milhões. Quem comprou uma cota recebe R$ 10 milhões. Quem comprou duas cotas recebe R$ 20 milhões.

É importante lembrar que prêmios de loteria são pagos já com os tributos descontados, ou seja, o valor divulgado é líquido. No entanto, rendimentos futuros desse dinheiro, como aplicações financeiras, estão sujeitos à tributação.

O pagamento das cotas é feito diretamente pela Caixa Econômica Federal, que identifica cada participante pelo recibo individual do bolão. Por isso, guardar esse comprovante é essencial.

Para valores elevados, especialistas recomendam orientação jurídica e contábil, garantindo organização patrimonial e evitando conflitos entre os participantes do grupo.

Entender o cálculo evita dúvidas, conflitos e garante que cada ganhador saiba exatamente quanto tem direito a receber.