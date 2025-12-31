Mega da Virada ao vivo: confira o sorteio desta quarta-feira (31)

Maior prêmio da história das loterias brasileiras será sorteado a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O sorteio da Mega da Virada 2025 acontece nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, em São Paulo. O concurso especial deve pagar cerca de R$ 1 bilhão, o maior prêmio já registrado na história das loterias brasileiras.

Os apostadores podem acompanhar o sorteio ao vivo pela internet. A transmissão será feita pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, além da página das Loterias Caixa.

Após a realização do concurso, os números sorteados e o rateio do prêmio também ficam disponíveis no site da instituição.

As apostas seguem abertas até as 20h desta quarta. É possível jogar em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do portal Loterias Caixa, do aplicativo Loterias Caixa ou do Internet Banking da Caixa, no caso de clientes do banco.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor do prêmio será dividido entre os ganhadores da quina, depois da quadra e das demais faixas de premiação.

O resultado oficial e a divisão dos prêmios serão divulgados logo após o encerramento do sorteio.