Sorteio da Mega da Virada ao vivo: acompanhe em tempo real e confira os números

Maior prêmio das loterias brasileiras é sorteado neste 31 de dezembro e pode pagar valor histórico aos apostadores

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Mega da Virada é sorteada na noite desta terça-feira, 31 de dezembro, e movimenta milhões de apostas em todo o país. O concurso especial, realizado uma vez por ano, não acumula e garante que o prêmio principal seja dividido entre quem acertar as seis dezenas.

O sorteio acontece ao vivo, com transmissão oficial da Caixa Econômica Federal, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a divulgação dos números. Caso ninguém acerte a sena, o valor é repartido entre os acertadores da quina, e assim sucessivamente.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada costuma registrar prêmios recordes, atraindo tanto apostas individuais quanto bolões organizados em casas lotéricas e pela internet.

Os números sorteados serão atualizados imediatamente após o encerramento do evento. Apostadores devem conferir o bilhete com atenção, observando também as faixas secundárias de premiação.

O resgate do prêmio pode ser feito em qualquer casa lotérica, para valores menores, ou diretamente em agências da Caixa Econômica Federal, no caso de quantias mais elevadas. O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias após o sorteio.

Além da sena, também são premiadas apostas que acertarem cinco ou quatro números, conforme a divisão oficial do concurso especial.

Acompanhe abaixo a atualização em tempo real e confira os números sorteados assim que forem divulgados oficialmente.

Números sorteados:

09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59