Não é Campos do Jordão, nem Gramado: a cidade mineira conhecida como terra dos ipês e das escolas que chama atenção pela beleza e qualidade de vida
Cidade mineira encanta com ipês floridos, natureza preservada e tradição educacional que atravessa gerações
Entre montanhas do sul de Minas Gerais, uma cidade chama a atenção por unir natureza exuberante, tradição histórica e forte vocação educacional.
Lavras, localizada a cerca de 237 km de Belo Horizonte, ganhou o apelido de “terra dos ipês e das escolas” — e não por acaso.
A origem do título remonta a 1941, quando um poema comparou a floração dos ipês, em agosto, à formação de estudantes ao fim do ano.
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A expressão ganhou força e acabou se tornando símbolo da cidade, que hoje abriga uma das universidades mais respeitadas do país.
Natureza e qualidade de vida lado a lado
Com cerca de 919 metros de altitude, Lavras preserva áreas importantes da Mata Atlântica. Um dos principais destaques é o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, localizado a apenas 9 km do centro.
O espaço reúne trilhas em meio à mata, mirantes com vista panorâmica e cachoeiras que atraem visitantes em busca de contato com a natureza.
Além disso, a cidade oferece opções de lazer que vão desde caminhadas leves até atividades de aventura, como tirolesa e arvorismo. A proximidade com áreas verdes e o clima ameno contribuem para a qualidade de vida local.
Tradição histórica e cultura mineira
Fundada no século XVIII, Lavras mantém construções históricas que atravessaram gerações. Igrejas, museus e casarões ajudam a contar a trajetória da cidade desde o período colonial até os dias atuais.
A gastronomia também é um destaque. Restaurantes e feiras locais valorizam a culinária mineira, com pratos típicos preparados em fogão a lenha e produtos artesanais da região.
O melhor período para visitar vai de abril a setembro, especialmente em agosto, quando os ipês florescem e transformam a paisagem.
Lavras se consolida, assim, como um destino que equilibra natureza, história e educação — um cenário raro que parece ter saído de um cartão-postal.
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