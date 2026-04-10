Não é Campos do Jordão, nem Gramado: a cidade mineira conhecida como terra dos ipês e das escolas que chama atenção pela beleza e qualidade de vida

Cidade mineira encanta com ipês floridos, natureza preservada e tradição educacional que atravessa gerações

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Flickr/André Mellagi)

Entre montanhas do sul de Minas Gerais, uma cidade chama a atenção por unir natureza exuberante, tradição histórica e forte vocação educacional.

Lavras, localizada a cerca de 237 km de Belo Horizonte, ganhou o apelido de “terra dos ipês e das escolas” — e não por acaso.

A origem do título remonta a 1941, quando um poema comparou a floração dos ipês, em agosto, à formação de estudantes ao fim do ano.

A expressão ganhou força e acabou se tornando símbolo da cidade, que hoje abriga uma das universidades mais respeitadas do país.

Natureza e qualidade de vida lado a lado

Com cerca de 919 metros de altitude, Lavras preserva áreas importantes da Mata Atlântica. Um dos principais destaques é o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, localizado a apenas 9 km do centro.

O espaço reúne trilhas em meio à mata, mirantes com vista panorâmica e cachoeiras que atraem visitantes em busca de contato com a natureza.

Além disso, a cidade oferece opções de lazer que vão desde caminhadas leves até atividades de aventura, como tirolesa e arvorismo. A proximidade com áreas verdes e o clima ameno contribuem para a qualidade de vida local.

Tradição histórica e cultura mineira

Fundada no século XVIII, Lavras mantém construções históricas que atravessaram gerações. Igrejas, museus e casarões ajudam a contar a trajetória da cidade desde o período colonial até os dias atuais.

A gastronomia também é um destaque. Restaurantes e feiras locais valorizam a culinária mineira, com pratos típicos preparados em fogão a lenha e produtos artesanais da região.

O melhor período para visitar vai de abril a setembro, especialmente em agosto, quando os ipês florescem e transformam a paisagem.

Lavras se consolida, assim, como um destino que equilibra natureza, história e educação — um cenário raro que parece ter saído de um cartão-postal.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!