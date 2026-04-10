Advogada explica: mulher com filhos pode ficar com a casa após o divórcio nesses seguintes casos

Decisões judiciais priorizam a estabilidade do ambiente doméstico em momentos de transição conjugal

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O processo de dissolução matrimonial no Brasil tem passado por transformações jurídicas que priorizam a função social da propriedade e a proteção integral da criança e do adolescente.

De acordo com especialistas em Direito de Família, o ordenamento jurídico brasileiro busca mitigar o impacto da separação sobre o núcleo familiar, assegurando que o interesse dos filhos prevaleça sobre a partilha aritmética de bens.

Em 2026, consolidou-se o entendimento de que a manutenção da rotina e do teto familiar é um direito fundamental, o que confere à mulher, em cenários específicos de guarda e vulnerabilidade, uma posição estratégica na disputa pela permanência no imóvel residencial, visando evitar o despejo emocional e físico dos dependentes.

Um dos pilares dessa proteção reside em programas habitacionais específicos, como o Minha Casa Minha Vida. Segundo a Lei 11.977/2009, em casos de divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido pelo programa é transferido preferencialmente à mulher, independentemente do regime de bens adotado no casamento.

Essa regra é aplicada de forma incisiva quando a mulher detém a guarda dos filhos, funcionando como uma garantia estatal de que a família não perderá sua base habitacional.

Mesmo em imóveis adquiridos fora de programas sociais, a justiça tem aplicado o princípio da “moradia destinada à prole”, permitindo que a mãe permaneça na residência até que os filhos atinjam a maioridade, como forma de compensação ou parte da pensão alimentícia in natura.

Todavia, especialistas alertam que a aplicação desses direitos não é automática e exige uma análise processual minuciosa. O desfecho de cada caso depende da comprovação da necessidade habitacional e da capacidade financeira das partes envolvidas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a titularidade exclusiva ou o direito de uso real da habitação pode ser concedido judicialmente para equilibrar a balança após o divórcio.

O planejamento jurídico torna-se, portanto, indispensável para que a mulher garanta a segurança do teto para si e para seus filhos, transformando a norma legal em uma barreira eficaz contra a instabilidade patrimonial em momentos críticos de reestruturação de vida.

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Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jasci de Moraes | Advogada de Família (@jascidemoraes)

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