Idosos com 60 anos ou mais têm direito a não pagar esses 4 tipos de dívidas

Novas regras garantem que recursos vitais permaneçam intocáveis diante de cobranças financeiras agressivas

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O cenário econômico brasileiro apresenta um avanço significativo na proteção de cidadãos com 60 anos ou mais por meio da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) e atualizações do Estatuto da Pessoa Idosa, que visam garantir a preservação do “mínimo existencial”.

Este conceito jurídico assegura que o pagamento de débitos não comprometa recursos fundamentais para a sobrevivência, como alimentação, moradia e saúde.

A medida surgiu como resposta ao aumento de denúncias de abusos financeiros e ofertas de crédito irresponsáveis, permitindo que o público sênior recupere sua dignidade financeira sem o sufocamento por juros abusivos.

Entre as dívidas que podem ser repactuadas ou ter o pagamento suspenso quando extrapolam a capacidade de subsistência do idoso, destacam-se quatro categorias principais: contas de consumo básico (como luz, água e gás), dívidas de cartão de crédito e cheque especial, empréstimos pessoais e débitos com instituições financeiras que utilizam práticas de venda agressiva.

A legislação atual reforça que, para dívidas de consumo contraídas de boa-fé, o idoso pode solicitar um plano de renegociação em bloco que dure até cinco anos, garantindo que as parcelas mensais não invadam o valor necessário para seus gastos essenciais.

Em 2026, atualizações normativas também fortalecem isenções específicas, como no IPTU para aposentados de baixa renda e na Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode zerar a conta de luz para consumos de até 80 kWh sob certos critérios do CadÚnico.

Para exercer esses direitos, o interessado deve buscar auxílio em órgãos como a Defensoria Pública ou o Procon, onde é possível iniciar o processo de repactuação de dívidas.

O processo envolve a apresentação de todos os débitos para a criação de um plano de pagamento conjunto que respeite a renda líquida do beneficiário.

Especialistas destacam que a lei proíbe o assédio comercial e a omissão de custos reais em empréstimos, tornando nulas cláusulas que tentam burlar a proteção ao idoso.

Com o suporte de fontes oficiais como a Receita Federal e o STJ, o sistema judiciário brasileiro tem consolidado decisões que priorizam a manutenção da vida digna sobre o lucro de instituições credoras, oferecendo um desfecho de alívio e segurança para milhões de brasileiros.

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