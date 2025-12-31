Um dos hotéis mais altos da América do Sul está sendo construído, terá 64 quartos, cassino e custo superior a 500 milhões de dólares

O projeto chama atenção não apenas pela altura impressionante, mas também pela proposta de luxo, integração com a história local e impacto econômico

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A América do Sul está prestes a ganhar um novo marco arquitetônico que promete mudar o perfil urbano de um dos destinos turísticos mais famosos do continente.

Em meio a investimentos bilionários e projetos cada vez mais ousados, a América do Sul passa a disputar espaço no mapa global dos grandes empreendimentos verticais, agora com um hotel que figura entre os mais altos já planejados na região.

O projeto chama atenção não apenas pela altura impressionante, mas também pela proposta de luxo, integração com a história local e impacto econômico.

Além disso, ele reforça como a América do Sul vem atraindo investimentos internacionais voltados ao turismo premium e ao mercado imobiliário de alto padrão.

Um novo gigante muda o horizonte de Punta del Este

Localizado em Punta del Este, no Uruguai, o Cipriani Resort Residences & Casino surge como um dos projetos mais ambiciosos já anunciados na América do Sul.

O complexo está sendo erguido na área onde funcionava o tradicional Hotel San Rafael, um dos símbolos históricos do balneário.

Com investimento estimado em mais de 500 milhões de dólares, o empreendimento deve transformar completamente a região, unindo arquitetura contemporânea, serviços exclusivos e um hotel cinco estrelas voltado ao público internacional.

Altura recorde e protagonismo continental

O edifício residencial principal do projeto alcançará cerca de 320 metros de altura. Com isso, ele ultrapassa o Costanera Center, em Santiago, e passa a figurar entre os prédios mais altos de toda a América do Sul.

Esse número coloca Punta del Este em um patamar inédito. Tradicionalmente conhecida por construções mais baixas e pelo apelo natural, a cidade agora entra de vez no cenário dos grandes desenvolvimentos verticais do continente.

Hotel, cassino e serviços de alto padrão

Além das residências de luxo, o complexo contará com um hotel cinco estrelas com 64 quartos, pensado para oferecer uma experiência exclusiva aos hóspedes.

O projeto também inclui cassino de padrão internacional, restaurante gourmet, bar, salão VIP, áreas para eventos e um clube de praia privado.

Para completar, o empreendimento aposta em tecnologia e conforto.

Serviços como concierge digital, valet parking, segurança inteligente e atendimento personalizado fazem parte da proposta.

Público brasileiro no centro da estratégia

Os idealizadores do projeto reconhecem a forte ligação entre Punta del Este e o Brasil.

Por isso, uma das fases do desenvolvimento prevê novas suítes hoteleiras e residências voltadas especialmente para turistas e investidores brasileiros.

A orientação do edifício foi pensada para garantir vistas abertas do oceano Atlântico em todas as unidades, um diferencial importante no mercado imobiliário de luxo da América do Sul.

Tradição e modernidade no mesmo espaço

Um dos pontos centrais do projeto é a recuperação do histórico Hotel San Rafael, inaugurado em 1948.

A proposta arquitetônica busca preservar a identidade do prédio original, integrando-o a uma estrutura moderna e sofisticada.

O desenho do complexo é assinado pelo renomado arquiteto Rafael Viñoly, em parceria com a marca Cipriani, conhecida mundialmente por seus empreendimentos de luxo.

A ideia é respeitar o patrimônio histórico enquanto se projeta o futuro do turismo na região.

Com previsão de entregas a partir de 2027, o projeto reforça como a América do Sul vem se posicionando como palco de grandes obras, capazes de combinar história, inovação e investimentos em escala global.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!