A 11 metros de altura, agricultor realiza sonho de infância e constrói casa incrível em figueira centenária

Persistência de um homem transformou uma árvore gigante no destino mais charmoso do interior catarinense

Magno Oliver - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Em Leoberto Leal, no coração da Grande Florianópolis, a linha que separa o sonho da realidade foi traçada a 11 metros do chão. Foi lá, entre os galhos robustos de uma figueira centenária na localidade de Vargem dos Bugres, que o agricultor Silvino decidiu que o “faz de conta” da infância merecia ganhar paredes, varanda e uma vista de tirar o fôlego.

Sem ajuda profissional e movido por uma intuição puramente artesanal, ele ergueu sozinho um refúgio que hoje é o novo orgulho turístico da região.

A jornada de Silvino não seguiu o roteiro de uma obra comum. Enquanto o sol brilhava, ele se dedicava ao pesado trabalho na fumicultura. A construção da casa na árvore era um projeto “corujão”: acontecia à noite, sob a luz de gambiarras improvisadas e extensões elétricas que rasgavam a escuridão do sítio.

Sem plantas arquitetônicas ou tutoriais passo a passo, o agricultor enfrentou o desafio com coragem e improviso. Subir os primeiros degraus da escada de 35 níveis foi o marco zero de uma obra que desafiou o medo de altura da esposa, Bel, que observava apreensiva lá de baixo enquanto o marido equilibrava-se entre os galhos, sem cintos de segurança ou plataformas de apoio.

Uma Aliança com a Natureza

Um dos aspectos mais fascinantes da construção é o respeito absoluto pela árvore. Para Silvino, a figueira não era apenas um suporte, mas uma parceira. Por isso:

Zero Pregos no Tronco: Em vez de perfurar a madeira viva, ele utilizou um sistema de correntes e cabos de aço que “abraçam” a árvore, sustentando a estrutura de eucalipto sem sufocá-la.

Cortes Mínimos: Apenas um galho seco foi removido. A arquitetura da casa foi adaptada para serpentear entre os ramos verdes, preservando a saúde da planta.

O resultado é um espaço surpreendente: uma casa ampla, equipada com banheiro, energia elétrica e uma varanda que funciona como um camarote para a natureza catarinense.

De Refúgio Particular a Fenômeno Turístico

O que nasceu para ser um prazer pessoal acabou transbordando as cercas do sítio. A notícia de que um agricultor havia construído um “castelo nas alturas” se espalhou, atraindo visitantes de cidades vizinhas como Brusque e Botuverá. Famílias inteiras agora batem à porta de Silvino pedindo para conhecer a obra.

Apesar do sucesso e das perguntas frequentes, o agricultor é enfático: a casa não está para aluguel. É um espaço de convivência, de família e de realização pessoal. No máximo, ele planeja abrir uma pequena estrutura de apoio para oferecer bebidas aos curiosos que chegam para fotografar o local.

O Próximo Ramo

O sucesso da primeira empreitada foi o combustível para novos planos. Silvino já namora outra figueira na propriedade e planeja uma segunda unidade, refinando a técnica de construção suspensa.

A história de Silvino em Leoberto Leal é a prova viva de que a maturidade não precisa aposentar a imaginação. Ao inaugurar a casa dormindo nela pela primeira vez, ele não apenas testou a firmeza dos cabos de aço, mas confirmou que a persistência é a ferramenta mais poderosa para tirar qualquer projeto das nuvens e colocá-lo, literalmente, no topo das árvores.

