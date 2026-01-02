A cidade mais barata para viver no Brasil que tem qualidade de vida de capital

Município do interior reúne infraestrutura completa, custo de vida acessível e serviços que lembram grandes capitais

02 de janeiro de 2026

Morar bem sem precisar arcar com os altos custos das grandes capitais virou prioridade para muitos brasileiros. Nesse cenário, uma cidade do interior vem ganhando destaque por oferecer baixo custo de vida aliado a uma estrutura urbana comparável à de capitais estaduais.

Localizada no interior da Paraíba, Campina Grande se consolidou como uma das cidades mais acessíveis do país para viver, sem abrir mão de qualidade de vida.

Com pouco mais de 400 mil habitantes, o município combina serviços completos, economia diversificada e um ritmo menos acelerado do que o das metrópoles.

O custo de vida é um dos principais atrativos. Aluguel, alimentação, transporte e serviços básicos costumam ser significativamente mais baratos do que em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Mesmo assim, a cidade oferece boa rede de saúde, educação e comércio.

Campina Grande também se destaca como polo universitário e tecnológico. A presença de universidades, centros de pesquisa e empresas de inovação impulsiona a economia local e gera oportunidades de emprego, algo comum em capitais, mas raro em cidades do interior.

Outro ponto positivo é a mobilidade urbana. O trânsito mais fluido reduz o tempo gasto em deslocamentos diários, o que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores. Além disso, a cidade conta com opções de lazer, eventos culturais e uma cena gastronômica ativa.

A segurança e o senso de comunidade também pesam na escolha de quem decide se mudar. Bairros bem estruturados, serviços públicos acessíveis e maior proximidade entre moradores ajudam a criar um ambiente mais acolhedor.

Por reunir estrutura de capital com custos de cidade média, Campina Grande passou a ser vista como uma alternativa viável para famílias, aposentados e profissionais que trabalham remotamente e buscam equilíbrio entre conforto e economia.

Em um momento em que viver nas grandes capitais se tornou cada vez mais caro, cidades como Campina Grande mostram que é possível manter qualidade de vida sem comprometer o orçamento mensal.

