INSS atualiza valores dos salários de aposentados e pensionistas: veja o que mudou

Reajuste acompanha o novo salário mínimo e altera pagamentos a partir de janeiro de 2026

Pedro Ribeiro - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O início de um novo ano trouxe mudanças importantes para milhões de brasileiros que dependem do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com a atualização do salário mínimo, os valores pagos a aposentados, pensionistas e beneficiários assistenciais também foram reajustados automaticamente.

A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo nacional passou de R$ 1.518 para R$ 1.621. Esse aumento impacta diretamente todos os benefícios do INSS que têm o piso nacional como referência, sem necessidade de solicitação por parte do segurado.

Quem recebe aposentadoria ou pensão no valor de um salário mínimo passa a receber o novo valor já nos pagamentos referentes ao mês de janeiro, seguindo o calendário oficial do instituto.

Além das aposentadorias, o reajuste também atinge o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda. Como o BPC é vinculado ao salário mínimo, o valor também sobe automaticamente.

Para aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo, o reajuste ocorre de forma diferente. Nesses casos, o aumento segue a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, garantindo a recomposição do poder de compra.

Outra mudança indireta envolve a margem consignável. Com o valor do benefício maior, também aumenta o limite disponível para empréstimos consignados, embora especialistas alertem para cautela ao contratar esse tipo de crédito.

O INSS reforça que todos os reajustes são automáticos. Não é necessário comparecer a agências, fazer pedidos ou atualizar dados apenas por causa do aumento. Qualquer tentativa de cobrança ou promessa de “liberação” do reajuste deve ser vista com desconfiança.

Os novos valores começam a ser pagos conforme o número final do benefício, respeitando o cronograma divulgado anualmente pelo instituto.

Com o reajuste, aposentados e pensionistas passam a contar com um alívio no orçamento mensal, especialmente diante do aumento do custo de vida observado nos últimos meses.

