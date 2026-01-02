Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: terceira maior cidade do mundo fica no Brasil e surpreende

Cidade tem um território tão gigantesco que ultrapassa países inteiros — e carrega histórias, contrastes e uma importância estratégica na Amazônia

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

Quando o assunto é cidade “gigante”, muita gente pensa logo em São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas a verdade é que uma das maiores do planeta em extensão territorial fica bem longe do Sudeste — e surpreende até brasileiros.

Estamos falando de Altamira, no sudoeste do Pará. O município é frequentemente apontado como a terceira maior cidade do mundo em área, com um território tão grande que dá para comparar com países inteiros.

Altamira é enorme — e os números impressionam

Altamira tem cerca de 159 mil km² de área, o que coloca a cidade em um patamar raríssimo no planeta quando o critério é tamanho do território municipal.

Para ter uma ideia do que isso significa, a área de Altamira pode ser maior do que a de diversos países, como Grécia, Cuba, Coreia do Norte e Nicarágua.

Ou seja: é uma cidade que, no mapa, parece mais um “estado” do que um município.

Por que ela é tão grande?

O tamanho gigantesco tem relação com a forma como os municípios foram definidos historicamente na Amazônia. Como a região possui áreas muito amplas e baixa densidade populacional em vários pontos, muitos territórios acabaram sendo organizados em municípios com dimensões enormes.

Altamira reúne floresta, áreas protegidas, rios e comunidades espalhadas, o que faz com que o município tenha uma extensão muito maior do que cidades de outras regiões do Brasil — e do mundo.

Uma cidade com vários mundos dentro dela

Apesar do nome “cidade”, Altamira não é só a parte urbana. Dentro do território do município existe uma mistura de realidades:

– Bairros e região central

– Comunidades ribeirinhas

– Área de mata fechada

– Reservas indígenas

– Zonas de conservação ambiental

Em algumas localidades, o acesso só é possível por barco, e há regiões muito distantes do centro urbano.

Altamira e Belo Monte: o impacto que virou assunto nacional

Altamira também ficou conhecida no Brasil por estar ligada à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, um dos projetos mais polêmicos do país.

A obra provocou uma série de mudanças: crescimento acelerado, migração, aumento da demanda por serviços e debates sobre impactos sociais e ambientais.

Mesmo com tudo isso, Altamira segue como uma das cidades mais importantes da região, tanto pela localização estratégica quanto pelo tamanho e pela influência na Amazônia.

A cidade “gigante” que quase ninguém lembra

Altamira mostra que o Brasil ainda guarda curiosidades fora do óbvio. Enquanto muita gente associa “grandeza” a capitais famosas, o Pará abriga um município que é um dos maiores do mundo em extensão — e muita gente nem imagina.

