O truque simples para acabar com as dores nas costas ao acordar, segundo fisioterapeutas

Pequeno ajuste na forma de dormir pode reduzir tensão muscular e evitar desconforto logo pela manhã

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Flickr)

Acordar com dores nas costas é uma queixa comum entre pessoas de todas as idades. Muitas vezes, o problema não está em esforço físico excessivo ou em doenças na coluna, mas em um detalhe simples da rotina noturna que passa despercebido.

Segundo fisioterapeutas, um dos principais fatores por trás desse desconforto é a posição inadequada ao dormir. Passar horas com a coluna desalinhada gera sobrecarga muscular e compressão nas articulações, o que resulta em dor ao levantar.

O truque mais simples e recomendado pelos profissionais é dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos. Esse apoio ajuda a manter a coluna alinhada, evita a rotação do quadril e reduz a tensão na região lombar durante a noite.

Para quem dorme de barriga para cima, a orientação é colocar um travesseiro sob os joelhos. Essa posição diminui a curvatura da lombar e distribui melhor o peso do corpo sobre o colchão.

Fisioterapeutas explicam que não basta apenas o colchão ser bom. Mesmo colchões adequados não compensam uma postura incorreta mantida por várias horas seguidas. O alinhamento da coluna durante o sono é essencial para que os músculos relaxem corretamente.

Outro ponto importante é o travesseiro da cabeça. Ele deve manter o pescoço alinhado com o restante da coluna, sem forçar flexão ou extensão excessiva. Travesseiros muito altos ou muito baixos costumam agravar dores cervicais e lombares.

Além do ajuste ao dormir, especialistas indicam alongamentos leves ao acordar, evitando levantar de forma brusca. Movimentos simples ajudam a ativar a musculatura e reduzem a rigidez matinal.

Em casos de dor persistente ou intensa, a recomendação é procurar avaliação profissional. Ainda assim, para grande parte das pessoas, esse ajuste simples na hora de dormir já é suficiente para reduzir ou até eliminar as dores nas costas ao acordar.

