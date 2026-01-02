O truque simples para acabar com as dores nas costas ao acordar, segundo fisioterapeutas

Pequeno ajuste na forma de dormir pode reduzir tensão muscular e evitar desconforto logo pela manhã

Isabella Valverde Isabella Valverde -
O truque simples para acabar com as dores nas costas ao acordar, segundo fisioterapeutas
(Foto: Reprodução/ Flickr)

Acordar com dores nas costas é uma queixa comum entre pessoas de todas as idades. Muitas vezes, o problema não está em esforço físico excessivo ou em doenças na coluna, mas em um detalhe simples da rotina noturna que passa despercebido.

Segundo fisioterapeutas, um dos principais fatores por trás desse desconforto é a posição inadequada ao dormir. Passar horas com a coluna desalinhada gera sobrecarga muscular e compressão nas articulações, o que resulta em dor ao levantar.

O truque mais simples e recomendado pelos profissionais é dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos. Esse apoio ajuda a manter a coluna alinhada, evita a rotação do quadril e reduz a tensão na região lombar durante a noite.

Leia também

Para quem dorme de barriga para cima, a orientação é colocar um travesseiro sob os joelhos. Essa posição diminui a curvatura da lombar e distribui melhor o peso do corpo sobre o colchão.

Fisioterapeutas explicam que não basta apenas o colchão ser bom. Mesmo colchões adequados não compensam uma postura incorreta mantida por várias horas seguidas. O alinhamento da coluna durante o sono é essencial para que os músculos relaxem corretamente.

Outro ponto importante é o travesseiro da cabeça. Ele deve manter o pescoço alinhado com o restante da coluna, sem forçar flexão ou extensão excessiva. Travesseiros muito altos ou muito baixos costumam agravar dores cervicais e lombares.

Além do ajuste ao dormir, especialistas indicam alongamentos leves ao acordar, evitando levantar de forma brusca. Movimentos simples ajudam a ativar a musculatura e reduzem a rigidez matinal.

Em casos de dor persistente ou intensa, a recomendação é procurar avaliação profissional. Ainda assim, para grande parte das pessoas, esse ajuste simples na hora de dormir já é suficiente para reduzir ou até eliminar as dores nas costas ao acordar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias