Adeus à conta de energia cara: como usar o ar-condicionado de forma inteligente para gastar menos

Pequenas mudanças no uso do ar-condicionado podem reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto nos dias de calor intenso

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando o calor aperta, o ar-condicionado deixa de ser apenas um item de conforto e passa a ser quase indispensável dentro de casa. O problema é que, junto com o alívio térmico, também costuma chegar o susto na conta de luz no fim do mês.

Isso acontece porque o aparelho está entre os eletrodomésticos que mais consomem energia, especialmente quando fica ligado por muitas horas seguidas ou é usado da forma errada. Ainda assim, alguns cuidados simples podem fazer diferença real no bolso, sem que seja necessário abrir mão do frescor.

Temperatura e uso contínuo fazem diferença

Um dos erros mais comuns é achar que baixar demais a temperatura vai resfriar o ambiente mais rápido sem aumentar o consumo. Na prática, acontece o contrário. Manter o ar-condicionado entre 23°C e 25°C costuma ser suficiente para garantir conforto e evitar esforço excessivo do aparelho.

Outro hábito que parece econômico, mas não é, envolve ligar e desligar o equipamento várias vezes ao longo do dia. Sempre que reinicia o funcionamento, o sistema precisa gastar mais energia para resfriar o espaço novamente. Por isso, em muitos casos, é mais eficiente manter a temperatura estável.

Ambiente fechado e manutenção ajudam a economizar

Para o ar-condicionado funcionar melhor, o ambiente precisa estar bem vedado. Portas e janelas abertas fazem o aparelho disputar com o calor externo o tempo todo, o que aumenta o consumo.

A posição da condensadora também influencia. Quando a parte externa recebe sol direto, o sistema trabalha mais para resfriar o ar. Sempre que possível, o ideal é manter essa área protegida.

Além disso, funções como timer e modo econômico ajudam a evitar desperdícios, sobretudo durante a noite. Outra recomendação importante é não bloquear a saída de ar com móveis ou objetos, já que isso reduz a eficiência.

Quem estiver pensando em trocar de aparelho também pode considerar os modelos com tecnologia inverter, que funcionam de forma mais contínua e tendem a consumir menos energia no dia a dia.

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