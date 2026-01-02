Pés rachados? A receita caseira que dermatologistas aprovam para deixar a pele lisa novamente

Hidratação correta e ingredientes simples ajudam a recuperar a barreira da pele e evitar novas fissuras

Gabriel Yuri Souto - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Flickr)

Pés ressecados e com rachaduras são um problema comum, especialmente em períodos de clima seco ou após o uso frequente de calçados abertos. Além do incômodo estético, as fissuras podem causar dor e facilitar infecções se não forem tratadas corretamente.

Dermatologistas explicam que, na maioria dos casos, o problema está ligado à perda de hidratação e ao espessamento da pele, principalmente nos calcanhares. Por isso, o tratamento mais eficaz costuma ser simples e pode ser feito em casa, desde que com os cuidados adequados.

A combinação mais recomendada envolve hidratação profunda e oclusão, técnica que ajuda a pele a absorver melhor os ativos. O método aprovado por especialistas utiliza creme hidratante com ureia, óleo vegetal e meia de algodão.

A aplicação é feita da seguinte forma: após lavar bem os pés e secá-los completamente, aplica-se uma camada generosa de creme com ureia — substância conhecida por ajudar a amaciar a pele espessa e reter água. Em seguida, algumas gotas de óleo vegetal, como óleo de coco ou óleo de amêndoas, ajudam a selar a hidratação.

Depois disso, basta calçar uma meia de algodão e deixar agir por algumas horas ou durante a noite. O uso da meia cria um ambiente que reduz a perda de água da pele, potencializando o efeito do tratamento.

Dermatologistas reforçam que o procedimento deve ser feito regularmente, de preferência à noite, até que a pele recupere a maciez. Para manutenção, a hidratação pode continuar mesmo após a melhora visível.

É importante evitar o uso excessivo de lixas ou lâminas, que podem causar microlesões e piorar as rachaduras. Em casos de fissuras profundas, sangramento ou dor intensa, a orientação é procurar um profissional de saúde.

Afinal, com cuidados simples e consistentes, a pele dos pés tende a se regenerar, ficando mais lisa, saudável e protegida contra novas rachaduras.

