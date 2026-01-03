Não é na frente, nem na asa: o assento ideal para quem tem medo de andar de avião

Local fica próximo ao centro de gravidade da aeronave e tende a transmitir mais estabilidade durante o voo

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Para quem sente ansiedade ao entrar em um avião, a escolha do assento pode fazer diferença na sensação de segurança e conforto. Embora muita gente pense que sentar na frente ou diretamente sobre a asa seja a melhor opção, especialistas em aviação explicam que existe um ponto mais equilibrado para quem tem medo de voar.

O assento mais indicado costuma ficar na parte central da aeronave, logo atrás das asas, região próxima ao centro de gravidade do avião. Nesse ponto, os movimentos são percebidos de forma mais suave, principalmente em momentos de turbulência.

A frente do avião tende a sentir mais as variações de movimento, especialmente durante pousos e decolagens. Já a área exatamente sobre as asas, apesar de ser estável, pode transmitir mais ruído e vibração, o que aumenta a sensação de desconforto para passageiros ansiosos.

Na região central traseira próxima às asas, o balanço costuma ser menor. Isso acontece porque essa área concentra o equilíbrio estrutural da aeronave, reduzindo a percepção de inclinação, subidas e descidas bruscas.

Outro fator importante é o barulho. Assentos muito próximos aos motores, que geralmente ficam nas asas, podem causar mais tensão em quem já está nervoso. Ficar um pouco afastado dessa área ajuda a tornar a experiência mais silenciosa.

Especialistas também destacam que escolher o assento do corredor pode ajudar quem sente claustrofobia ou precisa se levantar com frequência para aliviar a ansiedade. Já quem prefere evitar estímulos visuais pode optar pela janela, desde que se sinta confortável.

Independentemente do local escolhido, pilotos reforçam que o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Ainda assim, pequenos detalhes como o assento certo ajudam a tornar o voo mais tranquilo para quem sente medo.

Para muitos passageiros, sentar próximo ao centro da aeronave faz toda a diferença para encarar a viagem com mais calma e confiança.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!